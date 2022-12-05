Manisa'da Karaoğlanlı AAT'ye 'sıfır atık' belgesi

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Karaoğlanlı Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.MANİSA (İGFA) -Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevreye duyarlılık bilinciyle hareket ederek, sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak adına çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarıyla işletilen Karaoğlanlı Atıksu Arıtma Tesisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Her alanda israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması, kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan sıfır atık yönetim felsefesini benimseyen MASKİ Genel Müdürlüğü bu anlamda önemli başarılara imza atmaya devam edecek.