Manisa'da bir haftada bin 912 dönüm anızdan harap oldu!

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından son dönemde günden güne artan biçilmemiş buğday tarlalarındaki yangınlara yönelik olarak tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuldu.MANİSA (İGFA) - Son dönemde artan anız yangınları, Manisa’da 1912 dönümlük biçilmemiş buğday tarlasının harap olmasına sebep oldu.

900 ton buğday, 1400 ton civarında saman anızlardan sıçrayan ateşle dakikalar içerisinde yok olurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından tüm vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, sadece bir haftalık süre içerisinde çıkan yangınlarda yok olan milli servetin miktarını kamuoyu ile paylaştı.

Anızları temizlemek için yakılan ateşin dağılmasıyla bir yıllık emeği heba ettiğini belirten İnal, “Manisa’mızda 1912 dönümlük biçilmemiş buğday tarlası maalesef yok oldu. İlgili kurumlardan aldığımız verilere göre 900 ton buğday ve 1400 ton civarında saman, bu yangınlarda ziyan oldu. Ham maddeye ulaşmakta zorluk çektiğimiz bu günlerde, bir tanesi bile altın değerinde olan buğdayın yanması bizleri çok üzüyor. Sadece bir kilo undan ilave maddelerle 5-6 ekmek üretildiğini düşünürsek, ne kadar büyük bir kayıpla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. İçerisinde bulunduğumuz zorlu şartları unutmadan, vatandaşlarımızın oluşabilecek yangınlara karşı daha dikkatli davranmalarını rica ediyoruz” dedi.