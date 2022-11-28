Kütahya'da ulaşım ağı genişliyor

Kütahya'da üst yapı yatırımlarına ara vermeden devam eden Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Kirazpınar Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı’nda sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’nın daha güvenli ve konforlu ulaşım için sorumlu oldukları 400 kilometrelik yol ağının 300 kilometresinden fazlasını asfaltlayan Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kirazpınar Mahallesi’nde sıcak asfalt serim işlemi gerçekleştirdi.

İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda daha önce Şeyh Şamil Bulvarı’nda yol genişletme çalışması yapan ekipler, asfaltlama işlemini de yaparak hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşmalarını sağlayacak.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, planlaması yapılan ve programa alınan mahallelerimizde sıfır asfalt imalatı, ham yol açımı, reglaj ve asfalt serim çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.