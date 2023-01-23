Konya ulaşım duraklarını 'kapalı' hale getirecek
Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin en yoğun kullanılan durakları arasında olan Kültürpark Otobüs Duraklarında yenileme çalışması başlatarak durakların üzerini kapatıyorKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda kaliteyi ve konforu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Toplu ulaşım alanında insan odaklı planlama anlayışını önceleyen Konya Büyükşehir Belediyesi, daha önce trafik yoğunluğunu azaltmak, sürücülerin ve yayaların güvenliğini artırmak amacıyla turnike sistemine geçtiği Kültürpark Otobüs Duraklarını kapalı durak haline getirmek için yenileme çalışması başlattı.
Durakları daha konforlu ve kullanışlı hale getirecek yenileme çalışmasını okulların ara tatile girdiği dönemde yolcu sayısının az olmasından faydalanarak gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin en yoğun kullanılan durakları arasında olan Kültürpark Otobüs Duraklarındaki çalışmayı en kısa zamanda tamamlamayı planlıyor.
|Takımlar
|O
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|1. Galatasaray
|19
|45
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Başakşehir
|19
|37
|4. Beşiktaş
|18
|35
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|19
|34
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|19
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|25
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|19
|19
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|19
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|14
|Takımlar
|O
|P
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|20
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|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Keçiörengücü
|20
|36
|4. Bodrumspor
|20
|35
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|34
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|19
|34
|7. Boluspor
|20
|33
|8. Rizespor
|19
|31
|9. Sakaryaspor
|20
|31
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|20
|27
|12. Adanaspor
|20
|22
|13. Altay
|20
|21
|14. Erzurumspor
|20
|21
|15. Tuzlaspor
|20
|19
|16. Ö.K Yeni Malatya
|20
|16
|17. Altınordu
|20
|16
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|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|20
|33
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|20
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|18
|31
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|17
|28
|7. Osasuna
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|18
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|18
|25
|11. Girona
|18
|21
|12. Espanyol
|18
|20
|13. Valencia
|16
|19
|14. Almeria
|17
|18
|15. Sevilla
|18
|18
|16. Getafe
|18
|17
|17. Celta Vigo
|18
|17
|18. Real Valladolid
|18
|17
|19. Cadiz
|18
|16
|20. Elche
|18
|6