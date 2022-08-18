Bursa'da 'Köy Yaşam Merkezi' kursiyerleri sertifikalandı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Köy Yaşam Merkezleri kapsamında Doğancı köyünde oluşturulan Köy Yaşam Merkezini ziyaret eden Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, merkezde gerçekleştirilen faaliyetlere katılan kursiyerlerle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Doğancı Köy Yaşam Merkezinde Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan yabancı dil kursunu başarıyla tamamlayan kadın kursiyerler, sertifikalarını Serkan Gür’ün elinden aldı.

Köy Yaşam Merkezlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirildiğini belirten İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, halk eğitimi merkezlerininfaaliyetlerinde kullanılmak ya da öğrencilerimizin buralara gelip bir şeyler öğrenmesini sağlamak üzere Türkiye’de 2-3 binin üzerindeki köy okulunun alanlarının yaşam merkezi olarak tekrar hayata kavuştuğunu belirtti.

Yabancı dil kursunu başarıyla tamamlayan kadın kursiyerler sertifikalarını İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür’ün elinden aldı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Köy Yaşam Merkezleri kapsamında Doğancı köyünde oluşturulan Köy Yaşam Merkezinde Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi tarafından vatandaşlara yönelik çeşitli kurs ve aktiviteler yapılıyor.

Vatandaşlar, Doğancı Köy Yaşam Merkezinde açılan Yöresel Gıdalar Üretimi, Diksiyon, Yabancı Dil (İngilizce), Gıda Hijyeni, İşimiz Temiz Gıda Hijyeni gibi kurslara katılarak hem üretime hem de kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Ayrıca Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi yetkililerinin köyde yaptığı çalışmalar neticesinde açık lise ve ortaokula kaydı yapılan 14 kadın açık öğretimde ortaokul ve lise öğrenimlerine devam ediyor.