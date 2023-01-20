Bingöl’de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen uyuşturucu operasyonunda, 10 kilo esrar ele geçirilirken şüpheli 3 şahıs tutuklandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Genç ilçesi kırsalında farklı noktalarda yapılan operasyonlarda toplamda 10 kilo 838 gram kubar esrar maddesi ve 119 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıstan 1’i çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.