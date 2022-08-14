Bingöl’de bin dekarlık nohut hasadı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” projesi kapsamın da, Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 2022 yılında 85 çiftçiye yüzde 75 hibeyle 8 ton 375 kilo sertifikalı nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirdi.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) -Bingöl'de bin dekar alanda nohut tarımı yapıldığının altını çizen Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır, hasadın çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Bahadır, özellikle Bingöl'de atıl durumunda bulunan arazilerin tekrardan üretime kazandırılması amacıyla Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Yatırım Projesi kapsamında, 2022 yılında İl Müdürlüğü'nce 8 ton 375 kilo sertifikalı nohut tohumunun yüzde 75 hibeyle 85 çiftçiye dağıtıldığını kaydetti.

Çiftçilerce nohut tohumunun Nisan ayında ekildiğini belirten Bahadır, Ağustos ayında ise hasadı devam ettiğini kaydederek, "İl müdürlüğümüzce dağıtılan tohumlarla 670 dekar alanda, toplamda ise ilimizde yaklaşık 1000 dekar alanda nohut tarımı yapılmaktadır. 2022 üretimin sezonunun tüm çiftçilerimize bol ve bereketli olmasını dilerim” dedi.