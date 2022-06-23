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Antalya Valiliği esnafın yanında

Yerel 23.06.2022, 14:54
Antalya Valiliği esnafın yanında

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeniden Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı seçilen Adlıhan Dere’yi ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret edip görevlerinde başarılar diledi. Antalya’yı el birliğiyle daha güzel günlere taşıyacaklarının altını çizen Vali Yazıcı; “Şunu çok iyi biliyoruz. Esnaf kalkınırsa ülke kalkınır. Esnafımızın daima yanında ve destekçisiyiz” dedi.

ANTALYA (İGFA) - Güven tazeleyerek yeniden Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı seçilen Adlıhan Dere’yi ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, yeni yönetimi tebrik edip çalışmalarında başarılar diledi. Birçok esnaf odası başkanının ve yeni yönetimin hazır bulunduğu ziyarette Vali Yazıcı, yeni yönetimi tebrik ederek planlanan çalışmalar, turizm sezonu ve ekonomik gelişmeler hakkında esnaflarla sohbet etti.

Vali Yazıcı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden AESOB Başkanı Adlıhan Dere; “2022’nin Ocak ayında başlayan seçimlerimizi başarılı bir şekilde tamamladık. Uyum içerisinde bir seçim gerçekleştirdik. Bizleri yalnız bırakmadığınız için esnaf dostu bir Vali olduğunuz için çok teşekkür ederim. Göreve geldiğinizden bu yana esnaf ve sanatkârın yanındasınız. Esnafın hamisi, babasısınız. Sizin gibi bir Vali ile çalışmaktan onur duyuyoruz. Göreve geldiğiniz günden bu yana Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar bütün esnafımızı dinlediniz. Bu esnaf arkadaşlarımızı çok mutlu etti.” şeklinde konuştu.

Esnafın her zaman yanında olduğunu ve esnafın kalkınmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Vali Yazıcı; “Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Benim için görev yaptığım bütün illerde esnafın ayrı bir yeri ve önemi var. Şehrin nabzını en iyi tutan kişilerin esnaf olduğunu düşünüyorum. Esnaflarımızla bir araya geldiğimde hangi bölgemizde nasıl bir sıkıntı var, o bölgemizde neler oluyor en iyi esnaflarımız biliyor. İnsanlar sizden alışveriş yaparken derdini sıkıntısını da paylaşıyor. Pandemi dönemini artık geride bıraktık. Bundan sonra inşallah Antalya için hep birlikte çalışmaya ve Antalya’mıza güç katmaya devam edeceğiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah utandırmasın.” ifadelerini kullandı.

Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ziyaretinin ardından AESOB Başkanı Dere ile birlikte Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Başkanlığına seçilen Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı’yı ziyaret eden Vali Yazıcı, başarı dileklerini iletti. Dede mesleğini devam ettirdiğini söyleyen Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Başkanı Yardımcı; “Biz Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı bir odayız. 100 kişilik bir üye grubumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2016’dan beri Antalya’nın en büyük mezbahasını çalıştırıyoruz.” diye konuştu.

Vali Yazıcı ve Adlıhan Dere daha sonra Milli Egemenlik Caddesi esnafını ziyaret ederek sohbet edip, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Esnaflara ve vatandaşlara ilgilerinden dolayı teşekkür eden Vali Yazıcı; “Antalya’mızın güler yüzlü esnafımızı ziyaret ederek işlerinde başarılar ve bol kazançlar diledik. Esnafımızla sohbet edip sorunlarını ve taleplerini dinledik. İnşallah Antalya’mızı birlikte çok daha güzel yerlere getireceğiz. Çünkü birlikte hareket ederek sorunları ve sıkıntıları çözebileceğimize, birlikte ortak akılla şehrimizi daha güzel yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Rabbim kazançlarını hayırlı ve bereketli eylesin.” dedi.

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