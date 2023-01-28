Yarıyıl tatilinde çocuklara şenlik

Adana Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte, çocukların tatili verimli ve eğlenceli geçirmelerini sağlamak için her yıl düzenlediği çocuk şenliklerini sürdürüyor.ADANA (İGFA) - Adana Çocuk Şenliği’nin ilki Yüreğir Karacaoğlan Mahallesi Karacaoğlan Parkı’nda, ikincisi ise Sarıçam Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde açılışı gerçekleştirilen yeni park alanında yapıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki deneyimli spor eğitmenleri eşliğinde düzenlenen şenliklerde, çocuklar doyasıya eğlenip, spor yapma imkanı buluyor.

Bilim ve Teknoloji Otobüsünün de yer aldığı şenlikte çocuklara temel robotik kodlama başlangıç eğitimi veriliyor. Kentin farklı mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde futbol ve basketbol oynayan çocuklar, yüz boyama etkinliği ve çuval ile halat çekme yarışmaları ile eğleniyor, aynı zamanda sosyalleşiyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Adana Çocuk Şenliği, 27 Ocak Cuma Seyhan Barış Manço Mahallesi Şehit Jandarma Er Fettah Çevikoğlu Çocuk ve Dinlenme Parkı, 30 Ocak Pazartesi Seyhan Bahçeşehir Semt Pazarı, 31 Ocak Salı Sarıçam Kürkçüler Mahallesi Dağcı Meydanı, 1 Şubat Çarşamba Seyhan Sarıhamzalı Mahallesi Kapalı Semt Pazarı ve 2 Şubat Perşembe günü Çukurova Yurt Mahallesi Spor Park Tesisleri’nde gerçekleşecektir. Tüm etkinlikler 11:00 – 14:00 saatleri arasında düzenlenecektir.