Uluslararası festival için ön jüri değerlendirmede

Bu yıl 24’cüsü düzenlenecek Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 2 - 7 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sinemaseverlerin her yıl merakla beklediği festivalin mottosu “ Şiddet ve Sinema” olarak açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivaline dair açıklama yapan Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı; bu yıl festivalin Türkiye proje ortağı Taha Feyizli başkanlığındaki Kültürlerarası İşbirliği ve Diyalog Derneği (KADİM) olduğunu belirterek, festivalin bu yılki mottosunun ‘Şiddet ve Sinema’ olarak belirlendiğini söyledi.

"Uzun metraj dalında 43 film başvurdu, bunlardan 7’si belgesel kategorisinde, 2’si de yarışma kriterlerine uygun olmadığı için elendi" diyen Başkan Sıktı, "Kalan 34 film ön jüriye gönderildi. Belgesel film dalında ise 62 film başvurusu oldu.33 film festival kurallarına uygun olmadığı için elendi. Bunların çoğu kısa film kategorisine yeniden başvurdu. Belgesel dalında, kalan 29 film ön jüriye gönderildi. Üniversitelerarası Kısa film -Türkiye kategorisinde 92 başvuru yapıldı. Öğrenci olmadığını tespit ettiğimiz ve dakikası tutmayan 24 film elendi, kalan 68 film ön jüriye değerlendirme için yollandı. Üniversitelerarası Kısa film -Almanya kategorisinde 13 başvuru yapıldı. Öğrenci olmadığını tespit ettiğimiz 4 film elendi, kalan 9 film ana jüriye gönderilecek” diye konuştu.

ÖN JÜRİDE ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Kültürlerarası İletişim Derneği’nin düzenlediği ve bu yıl 24.’sü yapılacak Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalinin ön jürisinde alanlarında önemli isimler yer aldı.

Kategorilerine göre ön jüri şöyle sıralandı:

Uzun Metraj Kategorisi : Şenay Aydemir, Zeynep Neslihan İşbay, Görkem Mertsöz

Belgesel kategorisi : Aslıhan Saraçoğlu, Doç. Dr. Nergiz Karadaş Toktaş, Doç. Dr. Elif M. Demoğlu

Üniversitelerarası Kısa Film- Türkiye : Suzan Demir, İlker Barış, Prof. Dr. Alper Altunay