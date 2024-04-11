Sezai Karakoç yaya üstgeçidinin yapımına başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Donanma Mahallesi’nde D-130 Karayolu üzerinde Sezai Karakoç yaya üstgeçidi yapımına başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyatı ve fikir dünyamızın kutup yıldızı Sezai Karakoç’un ismini taşıyacak yaya üstgeçidi inşa ediyor. Bu kapsamda ekipler, Gölcük Donanma Mahallesi’nde D-130 Karayolu üzerinde Sezai Karakoç yaya üstgeçidi yapımına başladı. Gölcük Donanma Mahallesi’nde yaşayanların D-130 Karayolundan daha güvenli şekilde karşıya geçebilmesi için inşa edilen çelik yapı; yayaların rahat, güvenli ve engelsiz bir ulaşımını sağlayacak.

72 TON ÇELİK KULLANILACAK

Gölcük D-130 Karayolu üzerine yapılacak üstgeçide Türk edebiyatı ve fikir dünyamızın kutup yıldızı Sezai Karakoç’un ismi verilecek. Yapılacak üstgeçit, Donanma Mahallesini Topçular Mahallesine bağlayarak yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçişini sağlayacak. Çelik köprü için 1750 metreküp kazı yapılacak. Çalışma kapsamında 1120 metreküp C30 beton, 93 ton donatı, 72 ton çelik, 2 adet asansör ve güvenli geçiş için kamera konulacak. Çalışmalar sırasında üstgeçitten dolayı etkilenen elektrik hatları ve askeriye içerisinde bulunan demir direk deplase edilecek