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Sakarya'da Başkan Alemdar'a TBMM'den ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, hayırlı olsun ziyaretinde TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan ve AK Parti Gençlik Kolları’nı ağırlayarak, “Şimdi Sakarya için hep birlikte çok çalışma vakti TBMM KEFEK Başkanımıza, genç kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi

YAŞAM 15.04.2024, 18:02
Sakarya'da Başkan Alemdar'a TBMM'den ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, hayırlı olsun ziyaretinde TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan ve AK Parti Gençlik Kolları’nı ağırlayarak, “Şimdi Sakarya için hep birlikte çok çalışma vakti. TBMM KEFEK Başkanımıza, genç kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan ve gençleri ağırladı.

TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün ile yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Alemdar, "hayırlı olsun" temennileri için teşekkür ederek Sakarya'da gençlik projeleriyle ilgili heyecanlandıran ifadeler kullandı. Sakarya'da her hafta gençlerle bir araya geleceklerini belirten Alemdar, gençlerin isteklerine, talep ve önerilerine kulak vereceklerini söyledi.

Nazik ziyaretleri için gençlik teşkilatına teşekkür eden Alemdar, “Nereye baksak genç kardeşlerimizi yanımızda gördük.Enerjiniz, gayretiniz ile destek oldunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah gençlerimizle yine beraber olmaya devam edeceğiz. Sık sık bir araya geleceğiz. İstişare edeceğiz. Programlarda buluşacağız. En büyük gücümüz, yarınlarımızın ışığı olan gençlerimiz için projelerimiz de var. İnşallah bu projelerimizi de bir bir hayata geçireceğiz” dedi.

TBMM KEFEK Başkanı Erdoğan ise, "Birlik ve beraberlik içerisinde bir seçim geçirdik, sonuçlar ise beni daha çok çalışmak noktasında motive etti. Şimdi hep birlikte çok çalışma vakti. Sakarya için, Türkiye için tüm birimlerimizle ülkemizin her bir ferdi için çalışacağız" dedi. Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün de, "Hayırlı olsun. Allah kolaylık versin. Gençlik kolları olarak bir adım uzağınızdayız” ifadelerini kullandı.

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