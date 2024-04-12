Osmanbey Şehitliğinde anma töreni yapıldı

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Sene- i devriyesi münasebetiyle Osmanbey Şehitliğinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye

Başkanvekili Av. Ahmet Aksoy tarafından şehitler anısına Büyükşehir Belediyesi çelengi Şehitlik anıtına bırakıldı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunu 104. Yıldönümü kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 11 Nisan kutlamaları dolayısıyla tüm şehitler anısına Şehitlik Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Çelenk sunma törenine Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Av. Ahmet Aksoy, Karaköprü Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi, Askeri erkân, Şanlıurfa il protokolü, idareciler, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Saygı atışı eşliğinde, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesiyle başlayan törende Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından kurtuluş şehitleri ve tüm şehitler için dua okundu. Törende şehit kabirlerine protokol üyeleri tarafından karanfiller bırakıldı.