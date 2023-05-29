Öğrenciler atıksu arıtma tesisini gezdi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde Manisa Fen Lisesi 9’uncu sınıf öğrencilerini ağırladı. Öğretmenleri eşliğinde tesisi gezen öğrencilerin sorularını yanıtlayan MASKİ yetkilileri atıksuyun arıtılma süreci hakkında detaylı bilgiler verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, her yaştan öğrencinin gelişimine ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla organize ettiği teknik gezilerini sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Manisa Fen Lisesi 9’uncu sınıf öğrencilerini Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nde ağırladı. Öğrenciler, MASKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi yetkili personeli ve öğretmenleri ile birlikte Merkez Atıksu Arıtma Tesisini gezdi.

“Suyun arıtılma sürecini yerinde görme fırsatı buldular”

Atıksu arıtım sürecini yakından izleme fırsatı bulan ve tesisteki faaliyetleri merakla inceleyen öğrenciler tüm üniteleri ve çalışma şekillerini görme fırsatı buldu. Tesisle ilgili sorularını yetkili personele yönlendirerek arıtım süreci hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler, her ayrıntıyı dikkatle inceledi. Tüm süreçler ile ilgili akıllarındaki soruları soran öğrencilerin öğrenme şevki yetkili personelleri de şaşırttı. Düzenlenen teknik geziden büyük memnuniyet duyan öğrenci ve öğretmenler, öğrenime sağladığı destekten ötürü MASKİ’ye teşekkür ettiler.