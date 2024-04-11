Nevşehir protokolü bayramlaşmada buluştu

Nevşehir Valiliği tarafından geleneksel olarak yapılan bayramlaşma töreni, Vilayetler Evinde gerçekleştirildi. Tören, Ramazan Bayramının ilk gününde Nevşehir’in siyaset, bürokrasi ve iş dünyasını bir araya getirdi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Bayramlaşma Törenine; Nevşehir Valisi Ali Fidan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, vali yardımcıları, İlçe Kaymakamları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, törende tüm katılımcılarla bayramlaşarak, Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Arı: “Sevgi, dostluk ve dayanışma duyguları içerisinde geçirdiğimiz mübarek bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar, dargınlıkların son bulduğu, sevgi ve saygının öne çıktığı, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz özel ve önemli günlerdir. Sevginin, kardeşliğin, mutluluğun hâkim olduğu nice bayramlar geçirmek dileğiyle değerli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.” diye konuştu.