Nevşehir Belediyesi'nin müzik kursları başvuruları başladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Müzik Eğitim Merkezi tarafından ücretsiz olarak düzenlenecek gitar, bağlama, keman ve piyano kursları için başvurular başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Müzik Eğitim Merkezi’nde, müzik aletlerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve bu yönde yeteneği olanların uzman kadrolarca yetiştirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen müzik kurslarında yeni dönem başlıyor.

Hafta içi ve hafta sonu gruplarında ücretsiz olarak düzenlenecek olan Bağlama, Keman, Gitar ve Piyano kurslarına katılmak isteyenler kayıtlarını online olarak www.nevsehir.bel.tr adresi üzerinden yapabilecek.

Müzik Eğitim Merkezi’nin Paşakonağı içerisinde gerçekleştirilecek olan kurslardan Keman, Bağlama ve Gitar için 10 yaş üzerindekilerin kayıtları kabul edilecek. İki kişilik özel dersliklerde gerçekleştirilecek olan piyano kursu için ise; 6-24 yaş aralığındakiler ön kayıt yaptırabilecek ve sonrasında gerçekleştirilecek olan mülakat sonucu kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar belirlenecek.

Geçtiğimiz dönemlerde büyük ilgi gören ve sınırlı kontenjanlarla açılan müzik kurslarına katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 15 Ekim 2022.