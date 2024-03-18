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Konya Büyükşehir'den Derebucak’a atık su arıtma tesisi

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Derebucak ilçesine kazandıracağı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin temeli AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer’in katıldığı törenle atıldı.KONYA

YAŞAM 18.03.2024, 16:53
Konya Büyükşehir'den Derebucak’a atık su arıtma tesisi

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Derebucak ilçesine kazandıracağı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin temeli AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer’in katıldığı törenle atıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Derebucak Atık Su Arıtma Tesisi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, Sürdürülebilir Kentler Projesi kapsamında çok modern bir ileri biyolojik atık su artırma tesisini Derebucak’a kazandırmış olacaklarını ifade ederek, tesisin güncel bedelle 56 milyon liraya mal olacağı bilgisini paylaştı.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ BİZE HER TÜRLÜ KONUDA YARDIMCI OLUYOR”

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, “Bugün Derebucak için önemli bir gün. KOSKİ Genel Müdürlüğümüzle yer teminiyle ilgili özverili bir çalışma gerçekleştirdik. Bu süreçte Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Bize her türlü konuda, her anlamda yardımcı oluyor. Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.

“BU HİZMET, İLÇEMİZİN ÖNEMLİ BİR SORUNUNU ÇÖZMÜŞ OLACAK”

Derebucak Kaymakamı Tolga Tanış, “İlçeye kazandırılacak hizmetin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bu süreçte emeği geçen gerek KOSKİ Genel Müdürümüz olsun, gerek Büyükşehir Belediyemiz olsun, herkese teşekkürlerimi iletiyorum. İlçemize sunulacak bu hizmet, ilçemizin önemli bir sorununu çözmüş olacak” diye konuştu.

“BELEDİYECİLİK DENİLİNCE KONYA’YA AYRI BİR PARANTEZ AÇMAK GEREKİYOR”

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise, “Belediyecilik denilince Konya’ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Başta KOSKİ olmak üzere bütün birimleriyle bir ülke ebadında, neredeyse Hollanda kadar büyük bir coğrafyaya altyapıyla ilgili hizmet yapabilmek, hizmet götürebilmek, beklentileri karşılayabilmek gerçekten çok önemli ve çok zor. Ciddi bir organizasyon, emek, gayret ve uyum gerekir. Böyle büyük bir coğrafyaya hizmet etmek de anlamlı ve önemli” değerlendirmesinde bulundu.

Derebucak’a kazandırılan hizmetin hayırlı olmasını dileyen Özer, “Ben bu güzel hizmetin oluşmasında emeği geçen Büyükşehir Belediyemize, KOSKİ’mize, Derebucak Belediyemize, İLBANK’ımıza, devletimizin kurumlarına teşekkür ediyorum” dedi.

İLBANK Bölge Müdürü Sedat Yılmaz, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Akkaya, AK Parti Derebucak İlçe Başkanı Adem Sütcü ve MHP Derebucak İlçe Başkanı Ali Almaz’ın da katıldığı programda konuşmaların ardından Derebucak Atık Su Arıtma Tesisinin temeli dualarla atıldı.

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