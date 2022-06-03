Kocaeli Balyanoz'da sağlıklı yaşam yürüyüşü

Kocaeli'de Darıca Balyanoz Koyunda düzenlenen sağılklı yaşam yürüyüşüne 'Anne Şehir' katılımcıları yoğun ilgi gösterdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin gözde merkezlerinden biri haline gelen Darıca Balyanoz Koyu Sahil Parkı’nda sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirdi.

Anne Şehir katılımcılarının yer aldığı etkinlikte hem çocuklara hem de ailelerine yönelik etkinlikler yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, buluşmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Stantları gezen Başkan Büyükakın, ayrıca çocukların oynadığı oyunlara da eşlik etti.

Balyanoz Koyu Parkında gerçekleşen etkinlikte 4-6 yaş arası çocuklar için çocuk gelişim atölyeleri, sıfır atık geri dönüşüm atölyesi, minik eller atölyesi, aile katılımlı; halat çekme, çuval yarışı, balonla bardak taşıma oyunu ve lastikle bardakları üst üste koyma oyunu gibi parkur yarışmaları düzenlendi.

Çocukların eğlencesine eğlence katılan etkinlikte ayrıca farklı yaş gruplarına göre stantlar kuruldu. Kurulan bu stantlarda, tansiyon ve şeker ölçümü, İlkyardım ve Kadın Sağlığı Eğitimi, Beslenme Danışmanlığı, Kilo ve Kas ölçümü, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü KETEM(Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi) ilgili bilgilendirme ve hizmetler yer aldı.