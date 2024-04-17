Son Dakika

Kıyılara yağış, doğuda sıcaklık artacak

Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 1-3 derece artacak

YAŞAM 17.04.2024, 08:02
Kıyılara yağış, doğuda sıcaklık artacak

Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 1-3 derece artacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı; Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı; Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı, batı çevreleri yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 29°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı öğle saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı öğle saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 87
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 32 48
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Sivasspor 32 44
9. Antalyaspor 32 42
10. Alanyaspor 32 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 32 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 32 36
16. Hatayspor 32 33
17. Gaziantep FK 32 31
18. Karagümrük 32 30
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 32 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 30 60
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 30 51
6. Bodrumspor 30 49
7. Boluspor 30 46
8. Bandırmaspor 30 46
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 36
12. Şanlıurfaspor 30 34
13. Ümraniye 30 34
14. Manisa FK 30 33
15. Tuzlaspor 30 32
16. Adanaspor 30 32
17. Altay 30 15
18. Giresunspor 30 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 32 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Crystal Palace 32 33
15. Brentford 33 32
16. Everton 32 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 33 25
19. Burnley 33 20
20. Sheffield United 32 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 31 57
6. Real Sociedad 31 50
7. Valencia 31 47
8. Real Betis 31 45
9. Villarreal 31 39
10. Getafe 31 39
11. Osasuna 31 39
12. Las Palmas 31 37
13. Sevilla 31 34
14. Deportivo Alaves 31 32
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 31 31
17. Celta Vigo 31 28
18. Cadiz 31 25
19. Granada 31 17
20. Almeria 31 14