İzmitli çocuklar haklarını tiyatroyla öğrendiler

İzmit Belediyesinin 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında “Asya’nın Sakarcan’ı Ziyareti” adlı tiyatro oyunu sergilendiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde düzenlediği etkinliklerle çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Bu etkinlikler kapsamında çocukların tiyatro ile cinsel istismardan korunmayı ve sınırlarını öğrenmesini hedefleyen koruyu-önleyici “Asya’nın Sakarcan’ı Ziyareti” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Çocuk Eğitim Akademisi’nin kurucusu Eğitmen Gürkan Kap’ın kaleme aldığı oyun, Kocaeli Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonu’nda izleyicilerle buluştu.

İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından desteklenen ve şu ana kadar yerel belediyeler, milli eğitim ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile 35 etkinlikte sahnelenen tiyatro oyunu, 5-9 yaş aralığındaki çocukların mahremiyet eğitimi gibi çok hassas bir konunun eğitimini hedefliyor. Anne ve babaların çocukları ile birlikte katılabileceği ve çocuğun gelişimi için önemli bilgileri öğrenebilecekleri eğlenceli tiyatro oyunu, aynı zamanda çocukları ile kuracakları iletişime de katkı sağlamayı hedefliyor.

Sare Sarı adlı veli oyun sonrası yaptığı açıklamada, “Oyun çocuklarımı hem eğlendirdi hem de bilgi kattı. Toplumumuz için de çok önemli olan mahremiyet eğitimi konulu oyun çocuklarımıza ve bizlere çok güzel katkılar sağladı. Etkinliği düzenleyen herkese bize sundukları bu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.