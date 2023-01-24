Girişimci Kadınlar Grubu, İzmir’de buluştu

Girişimci Kadınlar Grubu, 2023 Ege Bölge Toplantısı’nda bir araya geldi. Yüzlerce girişimci kadının yer aldığı toplantıda çeşitli eğitimler de verildi.İZMİR (İGFA) - Başarılı iş insanı Nazo Zeyrek ve Ülkü Hür, Girişimci Kadınları İzmir'de bir araya getirdi

Güzellik Koçu Hakan Aydoğan ve İletişim ve Beden Dili Uzmanı Dilek Selçuk 'un da konuşmacı olarak yer aldığı toplantıya Ege Bölgesi’nden yüzlerce kadın katılım sağladı.

Konuşmayla kadınlara iş dünyasında cesur olma tavsiyelerinde bulunan girişimci Nazo Zeyrek, “Girişimci kadınlarla bir arada olmak çok keyifliydi. Hepsinin gözlerinin içinde o cesareti ve gücü görmek beni daha da umutlandırdı. Kendi markamla ilgili büyük bir gelişmeyi bugün o sahnede ilk kez onlarla paylaştım ve aldığım alkışlar beni şuna inandırdı “kadın kadının kurdudur” sözü kesinlikle bu topluluk için. “Kadın kadının yurdudur” olarak değiştirilmiş. Zira aralarında bir kişinin başarısını hepsi yürekten alkışlayıp birbirleriyle gurur duyan bir topluluk” ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşma yapan Girişimci Kadınlar Grubu Kurucusu Ülkü Hür, “Kurucusu olduğum Girişimci Kadınlar Grubu Ege Bölgesi toplantısına farklı şehirlerden birçok katılımcı sadece bu toplantı için işini gücünü yavrusunu tüm sorumluluklarını bir kenara bırakıp yola çıkıp geldiler. İyi ki geldiler zira bu buluşmalar çok önemli. Bunun önemini bilen farkında olan kadınlarımızla Yanyana bir gün geçirmek çok değerliydi" dedi.