Geleceğin teknoloji liderleri ödüllendirildi

Konya'da Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında düzenlenen teknoloji ve robot yarışması TEKNO-SEL ödül töreni ile sona erdi. 96 okuldan 775 öğrencinin 394 robot ve projesiyle yarıştığı organizasyonda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.KONYA (İGFA) - Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık hedeflerine bir adım daha yaklaşılması için Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 3 gün boyunca gerçekleştirilen TEKNO-SEL robot yarışması ödül töreniyle tamamlandı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda 96 okuldan 775 öğrenci ve 197 danışman robot teknolojisi alanında geliştirdikleri 394 robot projesiyle kıyasıya yarıştı. Serbest kategoride ise 61 proje yer aldı. Biri ulusal olmak üzere; Mini Sumo, Yumurta Toplayan, Hızlı Çizgi İzleyen, Labirent Çözen, Temel Seviye Çizgi İzleyen Robot ile Ortaokul ve lise düzeyinde Serbest Proje olmak üzere toplam 7 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada rakiplerini eleyen öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde üç gündür adeta teknoloji rüzgarı estiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“Ben de dün burada gençlerle birlikteydim. Onların hem serbest kategoride ürettikleri projeleri inceleme, hem de buradaki yarışmalarda onlarla birlikte olma imkanına kavuştum. Dünkü ziyaretimde öylesine gururlandım ki hakikaten bizim gençlerimizin yapamayacağı hiçbir şey yok. Öncelikle tüm gençlerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.

Bütün hocalarımızı, danışman hocalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Burada gençlerimiz yarıştılar, mücadele ettiler. Tabii burada bir ödül programı yapıyoruz ama aslında bizim gözümüzde tüm yarışan gençlerimizin hepsi ödüle layık. Hepsi burada en güzel şekilde robotlarını hazırladılar, getirdiler ama mutlaka her yarışta olduğu gibi bir, birinci, ikinci, üçüncüyü de belirlememiz gerekiyor.

Burada ödül alan arkadaşlarımızla birlikte tüm yarışmaya katılan ekiplerimizi de ayrı ayrı tebrik ediyorum. Tabii burada yarışmalar yapıldı ama bir de fuaye alanımızda serbest kategoride projelerimiz vardı. 61 proje fuaye alanında sergilendi. Hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden kıymetli ve tamamen özgün gençlerimizin, çocuklarımızın inovatif fikirleriyle, düşünceleriyle ortaya çıkmış. Önce fikri üretmişler, sonra projeyi gerçekleştirmişler ve uygulamışlar. Bütün serbest kategoride proje üreten kardeşlerimizin hepsini de ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çünkü hepsi birinciliğe layık. İnşallah onlara şöyle bir söz verdim. Bütün projelerin gösterimleriyle, fotoğraflarıyla projelerin amaçları, hedefleri ve gerçekleştirilme şekilleri nasıl oluyorsa bunları öğrencilerimizin anlatımlarıyla birlikte kayıt altına alıyoruz. Bunları kitaplaştırıyoruz, bir yayına dönüştürüyoruz ve inşallah bu projelerden ben inanıyorum ki çok farklı, inovatif yeni ürünler ortaya çıkacak, uygulamalar ortaya çıkacak. Sadece ürün anlamında değil, bizlerin de istifade edeceği farklı uygulamaları yaşanan bu projelerden elde edeceğiz. Tekrar bütün bu projelerde katılım sağlayan öğrencilerimize, çok kıymetli hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

YARIŞMADA DERECE ALAN PROJE VE OKULLAR;

Serbest Kategori Ortaokul En İyi İnovasyon kategorisinde Ahmet Hazım Uluşahin İHO, Ortaokul En İyi Sunum kategorisinde Ahmet Hazım Uluşahin İHO, Ortaokul En İyi Fikir Kategorisinde Özel Temel Değerler Ortaokulu ödüle layık görüldü. Yine Serbest Kategori Ortaokul üçüncüsü Ahırlı Şehit Samet Bütün Ortaokulu, ikincisi Selçuklu BİLSEM birincisi ise Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu oldu. Lise En İyi İnovasyon kategorisinde Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL, Lise En İyi Sunum kategorisinde İstanbul Sancaktepe Teknoloji AİHL, Lise En İyi Fikir kategorisinde ise Meram Fen Lisesi ödüle layık görüldü. Serbest Kategori Lisede ise üçüncü Meram Fen Lisesi, ikinci Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL, birinci ise Çumra MTAL oldu.

HIZLI ÇİZGİ İZLEYEN kategorisinde üçüncü Mehmet Tuza PakPen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Sancak Ortaokulu, birinci ise Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL oldu. TEMEL SEVİYE ÇİZGİ İZLEYEN Kategorisinde üçüncü Süleyman Çelebi Ortaokulu, ikinci Sancak Ortaokulu, birinci ise Süleyman Çelebi Ortaokulu oldu. MİNİ SUMO kategorisinde üçüncü Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, birinci ise Özel Konya Nesibe Aydın Lisesi oldu. YUMURTA TOPLAYAN kategorisinde üçüncü Türk Telekom MTAL, ikinci Adil KARAAĞAÇ MTAL, birinci Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL oldu. LABİRENT USTASI kategorisinde üçüncü Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, birinci ise Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Öte yandan yarışmada derece alan takımlara 15, 20 ve 25 Bin TL değerinde hediye çekleri verildi.