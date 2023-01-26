Düzce'de hafız öğrencilere tarihi turistik gezi

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, geçtiğimiz Kasım ayında katılım sağladığı ve 497 hafız öğrencinin icazet aldığı törenin ardından öğrencilere yönelik gezi düzenledi.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Öğrencilere yönelik yapılan gezi etkinliğinin ilk durağı Yığılca ilçe sınırları içerisinde bulunan Türkiye’nin en büyük dördüncü Batı Karadeniz bölgesinin ise birinci mağarası olan Sarıkaya Mağarası oldu.

Öğrenciler, kireç taşlarıyla oluşmuş sarkıtlar ve içinde barındırdığı şelalelerle farklı bir güzellikte olan mağaranın belirli bölümlerini gezme imkânına sahip oldu.

Ardından Batı Karadeniz’in Efesi olarak adlandırılan Konuralp Antik Kente geçen öğrenciler, burada Düzce Belediyesi tarafından sürdürülen kazı çalışmalarını ve ortaya çıkartılan antik tiyatronun son durumunu yerinde gördü. Arkeologlar tarafından bölgenin tarihi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilen öğrenciler ardından restorasyonu Düzce Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Konuralp Gazi Türbesini ziyaret etti.

SON DURAK EFTENİ GÖLÜ

Öğrencilerin son durağı, zengin bitki örtüsü ve su kaynakları ile göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender merkezlerden biri olan, Kuş cenneti olarak da bilinen Efteni Gölü oldu. Göl kıyısında bulunan gözetleme kulelerine çıkarak manzarayı seyreden öğrenciler bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Düzce’nin tarihi, turistik ve doğal güzellikleri içerisinde keyifli bir gün geçiren hafız öğrenciler, Faruk Özlü’ye kendilerini unutmadığı ve böyle bir etkinlikle buluşturduğu için teşekkür etti.