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Çocuk Firavunun hazineleri 409 eser ile Ankara’da

Üç yıllık bir çalışmanın ardından “Tutankhamun, Çocuk Firavunun Hazineleri” sergisini Türkiye’de sanatseverlerle buluşturan, Level Group Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Zaman haziran ayına kadar Ankara’da kalacak olan sergi hakkında MAG Nisan sayısına özel açıklamalarda bulundu

YAŞAM 12.04.2024, 14:15
Çocuk Firavunun hazineleri 409 eser ile Ankara’da

Üç yıllık bir çalışmanın ardından “Tutankhamun, Çocuk Firavunun Hazineleri” sergisini Türkiye’de sanatseverlerle buluşturan, Level Group Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Zaman haziran ayına kadar Ankara’da kalacak olan sergi hakkında MAG Nisan sayısına özel açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) - “Tutankhamun, Çocuk Firavunun Hazineleri” sergisini ilk olarak Kahire’deki Mısır Müzesi’nde gördüğümde çok etkilenmiştim. Yirminci yüzyılın en büyük arkeolojik keşfi kabul edilen ve ölümünün üzerinden geçen üç bin üç yüz yıldan sonra tüm dünyada büyük bir üne kavuşan çocuk firavun Tutankhamun’un kral mezarında bulunan hazineler, her yaştan milyonlarca insanın ilgisini de çekmeye devam ediyor” ifadelerini kullanan Tufan Zaman sergi ile ilgili çalışmalara üç yıl önce başladıklarını söyledi.  Mısır hükûmetinin bu konuda oldukça hassas olduğunun altını çizen Zaman sözlerine şöyle devam etti: “ Özel izinlerin alınması, Mısır hükûmetinden akredite bir kurumla anlaşmak, replikaların üretilmesi, Akdeniz üzerinden özel bir gemiyle İstanbul’a getirilmesi, gümrük süreçleri... Oldukça yorucu bir çalışmanın ardından bu sergi gerçekleştirilebildi. Bir yıldır Türkiye’deyiz ve İstanbul’un ardından Ankara’daki sanatseverlerle buluştuğumuz için çok mutluyuz.”

Ankara sergisi hakkında da bilgiler paylaşan Tufan Zaman “Tutankhamun’a ait ihtişamlı hazine dünyada büyük bir yankı uyandırmış ve bulunan eserler Antik Mısır’ın simgesi haline gelmişti. Çocuk firavunun hazineleri, eski Mısır uygarlığı tarihinin birçok yönünün aydınlanmasını sağladı. Mezarında bulunan tüm eşyaları som altından yapıldığı için “Altın Kral” olarak da anılan Tutankhamun için düzenlenen sergide, hazineden özel seçilen dört yüz dokuz eserin birebir replikaları bulunuyor.  Sergide, değerli taşlarla süslenmiş dünyaca ünlü altın ölüm maskesi, üzerinde Mısır tanrıçaları İsis, Nephthys, Neith ve Selket tasvirlerinin bulunduğu tabut, tabutun içindeki mumya, altınla yaldızlanmış ahşaptan yapılan yatak, savaş arabası, Tutankhamun’un eşi Kraliçe Ankhesenamun ile aşkını tasvir eden altın tahtı, çocuk kralı su aygırı avlarken tasvir eden heykeller, çeşitli mobilyalar, at arabası, ok ve yay gibi silahlar, Anadolu’ya düşen bir meteordaki demirden yapıldığı için “uzaydan gelen hançer” olarak adlandırılan silahı gibi ilginç eserler yer alıyor. Tutankhamun’un genç yaştaki ölümünde de rol oynadığı ifade edilen genetik kusurlardan biri, onun bir ayağının aksamasına neden oluyordu. O nedenle mezarında bulunduğunda büyük hayret uyandıran bastonlarından örnekler ve daha yüzlerce parçanın replikaları bu heyecan verici sergide yer alıyor” dedi.

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