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Büyükşehir’in kafeleri Ramazan Bayramı’nda da Mersinlilerin gözdesi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve gelmesiyle birlikte kent vizyonunu daha ileri taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi Deniz Kızı Turizm A Ş bünyesinde merkez sahile kazandırmış olduğu 3’ü mobil olmak üzere 17 adet kafe ile, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların uğrak noktası oldu Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte Ramazan Bayramı’nın tadını çıkarmak isteyen çok sayıda Mersinli sahile akın etti Şehir dışından binlerce kişinin de ziyaret ettiği kentte, çocuklu aileler günü sahilde oyun oynayıp yürüyüş yaparak değerlendirirken, bazı vatandaşlar arkadaşlarıyla birlikte Büyükşehir’in kafelerini tercih etti Birbirinden zengin yiyecek ve içecek seçeneklerinin olmasının yanı sıra hem hesaplı ve bütçe dostu olması hem de geniş hizmet kalitesi dolayısıyla vatandaşlardan tam not alan kafeler, bayramda da Mersinlilerin gözdesi haline geldi

YAŞAM 13.04.2024, 13:50
Büyükşehir’in kafeleri Ramazan Bayramı’nda da Mersinlilerin gözdesi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve gelmesiyle birlikte kent vizyonunu daha ileri taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi Deniz Kızı Turizm A.Ş. bünyesinde merkez sahile kazandırmış olduğu 3’ü mobil olmak üzere 17 adet kafe ile, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların uğrak noktası oldu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte Ramazan Bayramı’nın tadını çıkarmak isteyen çok sayıda Mersinli sahile akın etti. Şehir dışından binlerce kişinin de ziyaret ettiği kentte, çocuklu aileler günü sahilde oyun oynayıp yürüyüş yaparak değerlendirirken, bazı vatandaşlar arkadaşlarıyla birlikte Büyükşehir’in kafelerini tercih etti. Birbirinden zengin yiyecek ve içecek seçeneklerinin olmasının yanı sıra hem hesaplı ve bütçe dostu olması hem de geniş hizmet kalitesi dolayısıyla vatandaşlardan tam not alan kafeler, bayramda da Mersinlilerin gözdesi haline geldi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Deniz Kızı Turizm A.Ş. bünyesinde hizmet veren Tribün Kafe’nin Müdür Yardımcısı Sinan Çopur, hem hesaplı hem de kaliteli hizmet verilmesinden dolayı Mersinlilerin Büyükşehir’in kafelerini tercih ettiğini ifade etti. Tüm personelin güler yüzle hizmet ettiğini kaydeden Çopur, “Misafirlerimizi buradan mutlu gönderiyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin sahil boyunca birbirinden farklı kafe hizmeti var. Kimisi kahvaltı kimisi balık kimisi maç hizmeti sunuyor. Yoğunluğumuz çok güzel gidiyor. Buraya gelen misafirlerimizin mutlu ayrılmasını seviyoruz ve herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“KAFELERİMİZDE HER KESİME VE HERKESE HİTAP EDEBİLİYORUZ”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Deniz Kızı Turizm A.Ş. bünyesinde hizmet veren Panayır Kafe’nin Müdür Yardımcısı Tuğçe Sonbay, sahil boyunca Büyükşehir’in 3’ü mobil 17 kafesi olduğunu ve bu kafelerde farklı farklı hizmet sunduklarını ifade etti. Panayır Kafe olarak çok zengin bir yeme ve içme hizmeti sunduklarını aktaran Sonbay, “Panayır kafe olarak çok yüksek bir misafir kitlesine sahibiz. Bayram boyunca günlük yaklaşık 7 bin kişiye ulaşabiliyoruz. Sabah 09.00 ile gece 00.00’a kadar hizmet veriyoruz. Yenişehir Kampüsü’ne yakın olduğumuz için çok fazla üniversite öğrencisi ağırlıyoruz. Yan tarafımızda bulunan Survivor parkurumuzda çocuklar çok keyifli vakit geçirebiliyor.  Kafelerimizde; gençten yaşlısına büyükten küçüğe herkese ve her kesime hitap ediyoruz. 17 kafemizde de vatandaşlarımız, aynı hizmeti hem kaliteli hem de ucuz bir şekilde alabiliyor. Vatandaşlarımız için memnuniyetle çalışıyoruz” sözlerine yer verdi.

BÜYÜKŞEHİR, BİRBİRİNDEN FARKLI HİZMET SUNUYOR

Vatandaşlardan Şenay Tuhankaya, Mersin’in güzel bir sahil şeridi olduğunu belirterek, “Çok geniş bir sahil şeridimiz var. Yürüyüş ve bisiklet yolu, çocukların paten kayacakları ve birçok aktivite yapabilecekleri yerler var. Biz sahile indiğimizde ailecek çay, kahve içecek yerler bulabiliyoruz. Yeşil alanlar çok. Mersin’de çok güzel işler yapılıyor” derken vatandaşlardan Ali Yağmur da “Personeller misafir memnuniyeti odaklı. Yemekleri çok güzel. İstediğimiz her şeye rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Çocuklarımız burada vakit geçirirken bizler de eğlenebiliyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu her hizmetten çok memnunuz” dedi.

Denize yakın olması sebebiyle Büyükşehir’in kafelerini tercih ettiğini söyleyen Ezgi Demir, “Büyükşehir’in kafeleri, ortam ve enerji olarak çok güzel. Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetten insanlar memnunlar ve bu yüzden burayı tercih ediyorlar” diye konuştu.

Mersin Üniversitesi’nde son sınıf öğrencisi Pelin Altıntaş, Büyükşehir’in kafelerinin oldukça uygun olduğunu ve bu yüzden tercih ettiğini söyleyerek, “Mersin’in diğer mekanlarına göre Büyükşehir’in kafeleri hem daha uygun ve lezzetli hem de burada açık havada oturmak daha güzel” derken Bircan Balseçen de sahil bandının cıvıl cıvıl olduğunu ve bunda Büyükşehir Belediyesi’nin payının oldukça fazla olduğunu belirterek, “İnsanlar istediği her şeye rahatlıkla erişebiliyor” dedi.

Damla Akaalp ise, Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenci dostu bir belediye olduğunu dile getirerek, “Öğrenciler için Mersin çok şanslı bir şehir. Aileler için sahilde çok uygun ortamlar var. Gençlerin de bütün beklentilerini karşılıyor. Evcil hayvanların girebileceği kafelerle hayvan sahiplerinin de beklentilerini karşılıyor. Bu yüzden herkes tercih edebiliyor” diye konuştu.

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