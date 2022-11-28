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Bursa Osmangazi’de Sezai Karakoç unutulmadı

YAŞAM 28.11.2022, 14:23
Bursa Osmangazi’de Sezai Karakoç unutulmadı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi ile ortaklaşa ‘Sezai Karakoç Edebiyat ve Şiir Günleri’ programı düzenledi.BURSA (İGFA)- Seyyid Usul Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil’in yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanı Dr. Mustafa Baki Efe, birbirinden değerli şair ve yazarlar ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Sezai Karakoç’un kitapları ile ‘Diriliş’ dergisinin yer aldığı serginin açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil, “Türk edebiyatının önemli yazarlarından şair ve mütefekkir Sezai Karakoç’u vefatının 1’nci yılında anmaktan büyük onur duyuyoruz. Karakoç, ömrünü insanlığın ve İslam’ın dirilişine adamış bir dava adamıdır. Bu uğurda fikirler, eserler, şiirler, kitaplar ortaya koymuştur. Böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizler için çok kıymetli. Sezai Karakoç Edebiyat ve Şiir Günleri’ni inşallah gelecek yıllarda devam ettireceğiz” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanı Dr. Mustafa Baki Efe ise, bu yıl birincisi yapılan Sezai Karakoç Edebiyat ve Şiir Günleri temasının Sezai Karakoç’un Edebi Mirası: Gülün Tuttuğu Nöbet olduğunu belirterek, "Bizlere kapılarını açtığı için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a yürekten teşekkür ediyorum. Programın edebiyat, şiir ve düşünce ortamına yeni bir soluk, derinlik, nitelik kazandıracağından şüphemiz yoktur” dedii.

Konuşmalar  sonrasında etkinliğin ilk oturumunda Cahit Koytak, “Güvercin Besleyen Adam”, Metin Önal Mengüşoğlu “Doğu Şiirinde Yeni Bir Zirve ya da Felsefe Sıfır Din Bir’di” konularına değindi.

Şiir gecesi ile devam eden programda Cahit Koytak, Metin Önal Mengüşoğlu, İhsan Deniz, Cem Yavuz, Bedri Mermutlu, Yasin Doğru, Nevzat Çalıkuşu, Mustafa Muharrem, Ahmet Edip Başaran ve Dr. Mustafa Baki Efe, Karakoç’un şiirlerini seslendirdi. Edebiyat tutkunlarının buluştuğu etkinlik sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil, konuşmacılara Sezai Karakoç anısına hat levhası hediye etti.

Oturumların ikinci gününde, Prof. Dr. Mustafa Kara’nın “Devletin Verdiği Para Ödülünü Almayan Şair”, Doç. Dr. Bedri Mermutlu’nun “Sezai Karakoç’la Edebi Anekdotlar”, Cem Yavuz’un “T.S. Eliot – Sezai Karakoç Kül Çarşambası’nda Hızırla Kırk Saat’e Ser’engiz”, Prof. Dr. Feridun Yılmaz’ın “Yazgıyı ve Zamanı Düşünmek: Masal Şiiri”, Mustafa Muharrem’in “Gül Hanımın Batıni Bahçevanı”, Dr. Mustafa Baki Efe’nin “Zülküfül’den Bir Tad Arayan Taha”, Nevzat Çalıkuşu’nun “Sezai Karakoç’un Hatıratında Edebiyat’, Ahmet Edip Başaran’ın “Sezai Karakoç Şiirinin İmkanları”, Ali Işık’ın “Diriliş Hikayeleri”, Yasin Doğru’nun “Mona Roza’nın Türk Şiirinde Açtığı Yol” konulu konuşmalar gerçekleştirildi.

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