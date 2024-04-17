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Bursa DAĞDER'de coşkulu bayramlaşma

Bursa'da Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DAĞDER), her yıl gelenek olarak düzenlediği Bayramlaşma Danışığı'nı bu yıl da büyük bir katılım ve coşku ile gerçekleştirdi

YAŞAM 17.04.2024, 02:58
Bursa DAĞDER'de coşkulu bayramlaşma

Bursa'da Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DAĞDER), her yıl gelenek olarak düzenlediği Bayramlaşma Danışığı'nı bu yıl da büyük bir katılım ve coşku ile gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - DAĞDER'in her yıl gelenek olarak düzenlediği Bayramlaşma Danışığı'nı bu yıl da büyük bir katılım ve coşku ile gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldır, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, AK Parti Bursa İl Başkanvekili Kamil  Bayramiç, MHP Bursa İl Başkanvekilleri  Hikmet Çalışye, Tevfik Türk, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Selim Yolgeçen, Harmancık Belediye Başkan Yardımcısı  Hasan Bal’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, Bursa iş dünyası temsilcileri ve dağ yöresinden çok sayıda vatandaş katıldı.

“BURSALILIK KİMLİĞİNE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Dağ yöresi sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programın açılış konuşmasını yapan DAĞDER Genel Başkanı İsmail Aydoğdu, Dağ yöresinin içinden çıkan bir siyasetçi olması dolasıyla Erkan Aydın’ın Osmangazi Belediye Başkanı olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

31 Mart itibari ile yerel seçimler yapıldıığnı Şubat'ın 15'inden itibaren geçen süre içinde dernekte yerel seçim gündemi oluşturulduğunu ifade eden Başkan Aydoğdu, "DAĞDER doğal olarak tüm partilerin iltifatına tabii oldu. Bize göre güzel bir süreç geçti. Ama asıl güzellik şu ki dağlılar ilk kez bir birlik iradesi gösterdiler ve geçmişte 2 dönem DAĞDER Genel Başkanlığı yapmış, TBMM'de 3 dönem milletvekilliği yapmış ve Osmangazi Belediyesi'ne aday olmuş bir hemşerimizin etrafında birleşti. Bugün de Osmangazi Belediye Başkanı olarak aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Dertlerimiz ile değil, değerlerimiz ile gündeme gelmek isteyen bir derneğiz. Öncelikle biz hem yaşadığı coğrafya hem de 700 yıllık tarihi geçmişi itibari ile öncelikle Bursalıyız. Dolayısıyla Bursalı olmayı önemsiyoruz” diye konuştu.

“DAĞ YÖRESİNE HİZMET EDECEĞİZ”

DAĞDER Yönetim Kurulu Üyeleri ve dağ yöresinden vatandaşlar tarafından davul zurna ile karşılanan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise, dağ yöresinin hizmet alma noktasında eksik kaldığını vurguladı.  "Yöremizin ve yöre insanımızın hizmet anlamında alacağı var" diyenm Başkan Aydın, "Yöremiz insanı burada 700 yıldır yaşamasına rağmen gerçekten hak ettiğini alamadığını düşünüyoruz. Sadece ben değil yöre insanı da böyle düşünüyor. Bu yerel seçimde de sizlerin büyük desteği ile Allah nasip etti bu dönem Osmangazi Belediye Başkanı olarak sizlere hizmet etme fırsatı verdi. Hepimizi Allah utandırmasın, mahcup etmesin. Halkımızın bize yüklediği sorumluluğun ve işimizin kolay olmadığının farkındayız. Bu durumu bilerek yola çıktık ve çok çalışma sözü ile bunun da üstesinden geleceğiz. Yeni bir yönetimiz, biraz zamana ihtiyacımız var. Yönetim kadroları oturduktan sonra ve işleyişe hakim olmamız ile beraber Bursa'ya, dağ yöresine, Osmangazi'ye hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Başkanvekili Mehmet Aydın Saldır ise, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, AK Parti Bursa İl Başkanvekili Kamil Bayramiç ve MHP Bursa İl Başkanvekilleri HikmetÇalışye selamlaşma konuşması yaparak vatandaşların bayramını kutladı.

Program sonunda yörenin sevilen sanatçılarından Mehmet Çetin’in seslendirdiği türküler eşliğinde oynanan yöresel oyunlar ile devam etti.

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