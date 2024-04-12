Başkan Tugay Seferihisar’da yurttaşların taleplerini dinledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karaburun'un ardından Seferihisar'ı ziyaret etti. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile bir araya gelen Başkan Tugay, ilçeye yönelik projeler üzerine konuştu. Başkan Tugay, Ulamış Köyü'ne de giderek esnaf ve yurttaşların sorunlarını dinledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bayram tatilinde ilçe turuna Karaburun’un ardından Seferihisar ile devam etti. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i makamında ziyaret eden Başkan Cemil Tugay, hem İzmir'e hem de ilçeye yönelik projelerini anlattı.

Ulaşmış Köyü'nü birlikte ziyaret eden Başkan Cemil Tugay ile İsmail Yetişkin, esnafla sohbet etti. Yurttaşların taleplerini de dinleyen Tugay, bayram tatilinin ardından hızlı şekilde çalışmaya başlayacaklarının mesajını verdi. Tugay, bir köy sakininin ulaşım konusunda yaşadığı sorunu aktarması üzerine ESHOT Genel Müdürlüğü bürokratlarını arayarak çözüm hakkında konuştu.

İlçede ilgiyle karşılanan Başkan Tugay, fotoğraf çekmek isteyen Seferihisar sakinlerini de kırmadı.