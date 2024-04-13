Başkan Büyükkılıç’ın projesi Türkiye’ye örnek gösteriliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘genç dostu’ anlayışıyla üniversite öğrencilerine destek için hizmete sunduğu ücretsiz Çamaşır Yıkama Merkezi, tüm Türkiye’de örnek gösterilmeye devam ediyor. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Öğrenci dostu hizmetleri ile takdir toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sosyal yaşamlarına katkı sağlamak, derslerine daha fazla zaman ayırmalarına destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Çamaşır Yıkama Merkezi, seçim kampanyası döneminde bazı belediye başkan adaylarının en önemli vaatleri arasında yer aldı.

Gazeteci, Köşe Yazarı Yavuz Donat, son yazdığı köşe yazısında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine destek için 2019’da ücretsiz olarak hizmete sunduğu Çamaşır Yıkama Merkezi’ni örnek gösterdi.

Donat, son köşe yazısında, bazı adayların seçim kampanyası döneminde çamaşırhane vaat ettiklerini belirterek, “Seçim kampanyası döneminde bazı adaylar çamaşırhane vaat ettiler. Her mahallede çamaşırhane” dedi.

“BÜYÜKKILIÇ BUNU SENELER ÖNCE BAŞLATMIŞTI”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bu projeyi seneler önce başlattığını hatırlatan Donat, “Kayseri’de, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bunu seneler önce başlatmıştı. Özellikle de öğrenci yurtlarında. İlk meclis, 2 Nisan 1921… Kanun teklifi… Ankara’da çamaşırhane açılmasına dair. Seçim öncesi vaatleri, çamaşırhane konusu da dâhil, not ettik. Bakalım gerçekleşecek mi?” diye konuştu.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla kapasitesi arttırılan, yeni çamaşır makineleri eklenen Çamaşır Yıkama Merkezi’nde ücretsiz olarak bu eğitim öğretim yılında da öğrencilerin çamaşırları yıkanmaya, kurulanıp, ütülenerek öğrencilere teslim edilmeye devam ediyor.

Çok fonksiyonlu yıkama ve kurutma makinesiyle öğrencilerin önemli bir ihtiyacını gideren Çamaşır Yıkama Merkezi, gençlerden yoğun ilgi görürken, öğrenciler de bu tesisten çok memnun olduklarını ifade ederek, Başkan Büyükkılıç’a proje için teşekkür ediyorlar.