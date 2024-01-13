Ankara Büyükşehir taksici esnafının yanında

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın çeşitli semtlerinde çalışan taksici esnafıyla bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ulaşım esnafıyla bir araya gelerek sorunları, talep ve çözüm önerilerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor.

Taksi durağı başkanları ve Ankara’nın çeşitli ilçelerinde taksicilik yapan esnafın taleplerini tek tek dinleyen Yavaş, çözüm önerileri hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Pandemi döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm Türkiye’ye örnek olan çalışmaları anlatan Başkan Mansur Yavaş, "Esnaf arkadaşlarımızın hepsi samimi arkadaşlar… Dilekleri, talepleri, eleştirileri ne varsa onu bize duyuruyorlar biz de çözmeye çalışıyoruz. 2019’da iş başına geldikten sonra pandemi ortaya çıktı. 100 yıldır yaşanmayan bir şey olduğu için herkes çaresiz kaldı. Bazen vatandaş kendi derdine çare bulamaz hale geldi. Vatandaşın dar zamanında el uzattık. İhtiyaç sahiplerini yardımseverlerle buluşturduk. Birbirilerini bilmeden yardım etti" ifadelerini kullandı.