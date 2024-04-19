Alas Musiki Cemiyeti’nde bağlama kursu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından dört yıl önce hizmete sunulan Talas Musiki Cemiyeti’nde gençler ve yetişkinler için düzenlenen bağlama kursuna kayıtlar başladı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Tarihi ilçe Talas’ın tarihi yerlerinden Kiçiköy Mahallesi Ali Saip Paşa Caddesindeki Talas Musiki Cemiyeti’nde verilecek bağlama kursuna genç ve yetişkin isteyen herkes kayıt yaptırabilecek.

İki grup halinde hafta sonu düzenlenecek kursta eğitimler 09.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatleri arasında olacak.

Ücretsiz şekildeki kursa kayıt yaptırmak veya bilgi almak isteyenler 08.30-17.30 saatleri arasında 0352 437 07 03 numaralı telefonu arayabilir.