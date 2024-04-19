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2024 yazının trend renk ve kumaşları neler olacak?

Her mevsim, giyim şekli değişim gösteriyor Havaların ısınması renk seçimini ve kumaş kullanımını da etkiliyor

YAŞAM 19.04.2024, 11:17
2024 yazının trend renk ve kumaşları neler olacak?

Her mevsim, giyim şekli değişim gösteriyor. Havaların ısınması renk seçimini ve kumaş kullanımını da etkiliyor. Peki 2024 yaz mevsiminde hangi renkler ve kumaşlar ön planda olacak?ESMANUR GÜLBAHAR/MUSA YEŞİLDAĞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Her mevsim beraberinde kendi giyim tarzını, renklerini ve kumaşlarını da getiriyor. Kış mevsiminde genellikle koyu renkler ve kalın kumaşlar tercih edilirken bahar ve yaz aylarında ise açık ve canlı renkler ile ince kumaşlar tercih ediliyor. Açık renkler ısıyı yansıtmadığından kişinin de sıcak hava şartlarından daha az etkilenmesini sağlıyor. Her mevsim farklı bir renk skalasına sahip. Peki 2024 yazının trend renk ve kumaşları hangileri olacak?

Kadın giyim butiği sahibi Esra Kulaksız, 2024 yılının yaz aylarında trend olacak renkleri ve kumaş türlerini Herkes Duysun mikrofonuna anlattı.

SICAK HAVALARDA SİYAH GİYİME DİKKAT!

Güneş ışığına maruz kalmamak için açık renklerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Esra Kulaksız, “Bu yaz saks mavisi, somon rengi, turuncu, yeşil, mavi ve tabii ki beyaz tercih edilecek. Çok sıcak havalarda siyah renk tercih edilmemelidir.” dedi.

KOTON, KETEN VE PAMUK ÜRÜNLER ÖN PLANDA

Yaz aylarında tercih edilmesi gereken kumaş türlerini de paylaşan Kulaksız, “Yazın ince kumaşlar tercih edilmelidir. Modal, keten, koton ve pamuk ürünler tercih edilmeli. Bu sezon çoğunluklu kot detay göreceksiniz. Elbise, tişört hatta şortlar bile kot detaylı ürünler olacak.” şeklinde konuştu.

KETEN KUMAŞIN MODASI GEÇMİYOR

Modası geçmeyen keten tasarımlar, 2024 yazında da revaçta olacak. Şıklığı ile göz kamaştıracak olan keten takımlar, aynı zamanda en rahat kumaş türlerinden.

Her yaz olduğu gibi bu yaz aylarında da keten kumaşın ön planda olacağını söyleyen Esra Kulaksız, “Keten ürünler genellikle takım olarak tercih ediliyor. Yelekli ve şortlu keten takım, bu sezonun favori parçalarından olacak. Keten, birçok modelde tercih edilen kumaş türlerinden bir tanesidir.” ifadelerini kullandı.

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