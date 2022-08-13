Bakan Varank Kütahya’ya teşekkür etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Zafer Havalimanında gerçekleştirilen TEKNOFEST Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmasına katıldı. Bakan Varank etkinlik sonrasında Kütahya Belediyesi standında Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ile birlikte etkinliğe katılanlara sıkıcık çorbası ikram etti.KÜTAHYA (İGFA) - TEKNOFEST coşkusu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan’ın katılımıyla Kütahya’da devam etti. Zafer Havalimanında gerçekleşen TEKNOFEST Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmalarında 440 takım ve 2 bine yakın yarışmacı katıldı. TEKNOFEST’tin coşkusuna ortak olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Kütahya’dan gençlere seslenerek “bu yarışmalarla biz daha ortaokuldan, liseden, üniversiteden başlayan genç kardeşlerimizi geleceğin en başarılı bilim insanları, mühendisleri, teknisyenleri yapmak üzere düzenliyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Biliyorsunuz 2018 yılında yola çıktığımızda sadece 14 kategoride 5 bin takım ve 20 bin yarışmacının yarıştığı bir TEKNOFEST vardı. Biz o gün tutuşturduğumuz ateşin tüm Türkiye’ye saracağını biliyorduk. Bugün geldiğimiz noktada TEKNOFEST yarışmalarına bu sene 40 farklı kategoride 150 binden fazla takım 600 bin yarışmacı katılıyor. Bu sene Büyük Zafer’in 100. Yılı bunun için mutlaka yarışmalarımızın bir ayağını Kütahya’da gerçekleştirelim dedik. Afyonkarahisar’da gerçekleştirelim dedik. İşte Kütahya’da Uluslararası Serbest Görev İHA yarışmalarını gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz heyecanlı, Kütahyalılar, gelen misafirler heyecanlı, biz inanıyoruz ki en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Geldiğimiz noktada Türkiye’de oluşturduğumuz heyecan gerçekten bizi mutlu ediyor. Ben burada Kütahyalı hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Şehrimizin ileri gelenlerine çok teşekkür ediyorum. Burada bizi en güzel şekilde ağırlıyorlar. İnanıyoruz ki biz bu ateşi harlarsak seneye 2 bin değil 4 bin yarışmacı gelir. 6 bin yarışmacı gelir. 10 bin yarışmacı gelir. Ve o gençler Türkiye’nin en önemli işlerine imza atarlar. Ben tekrar Kütahya’mıza bu güzel ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Varank konuşmasının ardından stantları tek tek gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

Etkinlik alanında Bakan Varank’a ilgi gösteren gençler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank son olarak Kütahya Belediyesi standına gelerek Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ile birlikte belediyenin hazırladığı sıkıcık çorbasını ikram ederek teşekkür etti.

Etkinliğe Vali Ali Çelik, Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Tan, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ve il protokolü katıldı.