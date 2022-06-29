Rize Pazar’da Yaz Spor Okulları açıldı

Türkiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün kuruluş gününde Türkiye’nin il ve ilçelerinde olduğu gibi Rize'nin Pazar ilçesinde de ‘Yaz Spor Okulları’nın açılışı yapıldı.Ajans Pazar / RİZE (İGFA) - Rize Pazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz eğitimlerin verileceği “2por Okulları' düzenlenen törenle açıldı.

Programa Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Belediye Başkanı Ahmet Basa, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Özbek, Siyasi Parti temsilcileri, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Kaya, kurum amirleri, aileler ve öğrenciler katıldı.

Pazar Kaymakamlığı, ilçede bu yıl 14 spor branşında ve Gençlik Merkezi'de de bir çok atölye dalında uzman eğitmenler eşliğinde çocuklara, gençlere sporun ve sanatın temel unsurlarını öğretilmesi amacıyla eğitimlerini ücretsiz olarak yapabilme imkanı sağlanacağını belirtti.

Kaymakam Mustafa Akın, programın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere ve uzman eğitmenlere teşekkür etti.