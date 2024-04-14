Erkekler Türkiye'de şampiyon Beşiktaş Safi Çimento

2023-24 Hentbol Sezonu HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Spor Toto'yu mağlup eden Beşiktaş Safi Çimento şampiyon oldu.ANKARA (İGFA) - Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan final maçında ilk yarıyı Beşiktaş Safi Çimento 19-14 önde kapattı. Karşılaşmayı da 40-31 kazanan Beşiktaş Safi Çimento 2023-2024 sezonu Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen törende şampiyon olan Beşiktaş Safa Çimento'ya kupa ve madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç ve Spor Toto Teşkilatı Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk takdim etti.

İkinci olan Spor Toto'ya ödül ve madalyalarını THF Asbaşkanı Ediz Erkovan ve Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Asbaşkanı Günal Ensari verirken, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final'in en değerli sporcusu seçilen Beşiktaş'tan Castro Pena'ya ödülünü THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan ve HDI Sigorta Kurumsal İletişim Sorumlusu Berkay Karapınar takdim etti.