BAL’da maçlar 21 Nisan’da oynanacak

Keşanspor’un da mücadele ettiği BAL’da bu haftaki maçlar 21 Nisan’da oynanacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor’un mücadele ettiği BAL 2.Grupta 21 Nisan’da oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;

Saat: 15.00- İFA-Yuvacıkspor

Saat: 15.00- Sarayspor 1953-Diliskelesipor

Saat: 15.00- Uzunköprüspor-Gebzespor

Saat: 15.00- Gölücükspor-Keşanspor

Saat 15.00- Kullar 1975 Spor- Feriköyspor

Saat 15.00- Taçspor-Lüleburgazspor

Saat 15.00- Babaeskispor-Çorluspor 1947

Bay: Kapaklıspor