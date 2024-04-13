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BAL’da maçlar 21 Nisan’da oynanacak
Keşanspor’un da mücadele ettiği BAL’da bu haftaki maçlar 21 Nisan’da oynanacak
SPOR 13.04.2024, 10:15
Keşanspor’un da mücadele ettiği BAL’da bu haftaki maçlar 21 Nisan’da oynanacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor’un mücadele ettiği BAL 2.Grupta 21 Nisan’da oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;
Saat: 15.00- İFA-Yuvacıkspor
Saat: 15.00- Sarayspor 1953-Diliskelesipor
Saat: 15.00- Uzunköprüspor-Gebzespor
Saat: 15.00- Gölücükspor-Keşanspor
Saat 15.00- Kullar 1975 Spor- Feriköyspor
Saat 15.00- Taçspor-Lüleburgazspor
Saat 15.00- Babaeskispor-Çorluspor 1947
Bay: Kapaklıspor
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|84
|2. Fenerbahçe
|31
|82
|3. Trabzonspor
|32
|52
|4. Beşiktaş
|31
|47
|5. Kasımpasa
|31
|46
|6. Rizespor
|31
|45
|7. Sivasspor
|32
|44
|8. Başakşehir
|31
|43
|9. Antalyaspor
|31
|42
|10. Alanyaspor
|31
|42
|11. A.Demirspor
|31
|39
|12. Samsunspor
|31
|37
|13. Kayserispor
|31
|36
|14. Ankaragücü
|31
|34
|15. Hatayspor
|31
|33
|16. Konyaspor
|31
|33
|17. Gaziantep FK
|31
|31
|18. Karagümrük
|31
|30
|19. Pendikspor
|31
|30
|20. İstanbulspor
|31
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|30
|68
|2. Göztepe
|29
|59
|3. Sakaryaspor
|29
|50
|4. Kocaelispor
|29
|49
|5. Ahlatçı Çorum FK
|29
|49
|6. Bodrumspor
|29
|48
|7. Bandırmaspor
|29
|45
|8. Gençlerbirliği
|29
|44
|9. Boluspor
|29
|43
|10. Erzurumspor
|29
|40
|11. Ümraniye
|29
|34
|12. Manisa FK
|30
|33
|13. Şanlıurfaspor
|29
|33
|14. Keçiörengücü
|29
|33
|15. Tuzlaspor
|29
|31
|16. Adanaspor
|29
|31
|17. Altay
|29
|15
|18. Giresunspor
|29
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|31
|71
|2. Liverpool
|31
|71
|3. M.City
|31
|70
|4. Tottenham
|31
|60
|5. Aston Villa
|32
|60
|6. M. United
|31
|49
|7. West Ham United
|32
|48
|8. Newcastle
|31
|47
|9. Chelsea
|30
|44
|10. Brighton
|31
|43
|11. Wolves
|31
|42
|12. Bournemouth
|31
|41
|13. Fulham
|32
|39
|14. Crystal Palace
|31
|30
|15. Brentford
|32
|29
|16. Everton
|31
|27
|17. Nottingham Forest
|32
|25
|18. Luton Town
|32
|25
|19. Burnley
|32
|19
|20. Sheffield United
|31
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|75
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|30
|65
|4. Atletico Madrid
|30
|58
|5. Athletic Bilbao
|30
|56
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Real Betis
|31
|45
|8. Valencia
|30
|44
|9. Osasuna
|30
|39
|10. Villarreal
|30
|38
|11. Getafe
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
|13. Deportivo Alaves
|30
|32
|14. Sevilla
|30
|31
|15. Mallorca
|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|30
|30
|17. Celta Vigo
|31
|28
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|30
|14
|20. Almeria
|30
|13
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