Zaferle gelen Çanakkale ruhu!

Ümit Özdağ önderliğinde Zafer Partililer, "Yeniden Çanakkale Ruhu" diyerek, Anafartalar Zaferi’nin 107. yılını 57. Alay Karargahı’nda geçirdi.

ÇANAKKALE (İGFA) - Milli Mücadelenin başladığı 26 Ağustos 2021'de Kuvvayi Milliye ruhuyla kurulan Zafer Partisi, ulu önder Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ilkelerinden, Cumhuriyetten ve milli değerlerden ödün vermeden sahada olmaya devam ediyor. Atatürk'ten, Cumhuriyet'i kuran değerlerden, Türk'ün töresinden taviz vermeyerek ilkeli siyaset yapan Prof. Dr Ümit Özdağ ve ekibi, net duruşu önemseyen Türk gençliğini Zafer Partisine çekiyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Anafartalar Zaferinin 107. yılında geceyi Çanakkale Şehitliğinde, 57. Alay mevzilerinde geçirerek Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi anmak için Türk Gençliğine çağrı yaptı.

Atalarının izinde Türk Gençliğinin büyük işler yapacağına inanan ve her şeyden çok Türk Gençliğine güvenen Ümit Özdağ, gençlere sadece bir battaniye ve Türk bayrağı alıp gelmelerini söyledi.

Binlerce genç, bu çağrıya uyarak Türkiye'nin dört bir yanından yola çıktı.

8 Ağustos gecesini Çanakkale Gelibolu Yarımadası, 57. Alay mevzilerinde geçirmek için yola çıkan 4000'in üzerinde Türk genci, Çanakkale'yi yeniden fethetti.

Geceyi 57.Alay'ın karargah kurduğu alanda geçiren Türk Gençliği, akşam buğday çorbası, kuru ekmek, üzüm hoşafından oluşan cephede askerin yediği tayından yedi. Sabah 05.30'da kalkıp ekmek ve mercimek çorbası yiyen gençlik, 57. Alay şehitliğine geçti. Buradan Zafer Gençliği ve tüm partililer birlikte Conk Bayırına yürüdüler.

Şehitlik alanında Çanakkale Zaferi hakkında önce Genel Başkan Yardımcısı Fikret Bayır konuşma yaptı. Daha sonra söz alan Ümit Özdağ, gençlere Çanakkale ruhunu anlattı. Ümit Özdağ; " Buraya kamp kurmak için değil, Çanakkale ruhunu yaşamak ve kahraman şehitlerimizi saygıyla anmak için geldik. Burada bu gece kahraman şehitlerimizin geceyi geçirdiği imkanlarla sabahlayacağız ve şehitlerimizi anacağız. Şehitlerimiz bu toprağın altında yatıyor. Bu gece başınızı toprağa koyduğunuz zaman bilin ki, altında şehitlerimizin kalpleri atıyor."

Ümit ÖZDAĞ'ın gençlere seslenmesinin ardından Nihat Genç de konuşma yaptı.

Ardından Çanakkale şehitleri, tüm kahraman şehitlerimiz ve askerlerimiz için dualar edildi.

Şehitlik alanında konuşmaların bitiminde hep birlikte Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu.

Türk Gençliği ve Çanakkale etkinliğine katılıp, atalarını anan tüm partililer hayatları boyunca unutamayacakları bir tecrübeyi birlikte yaşamanın kıvancıyla evlerine döndüler. Ama hep kulaklarında, geceledikleri toprağın altında yatan şehitlerin kalp atışlarını duyarak, 107 yıl önceki Çanakkale ruhunu yaşayarak.

26 Ağustos 2021'de "Bilim, Birlik, Barış " diyerek yola çıkan Zafer Partililer Çanakkale etkinliği ile birlik ve beraberlik ruhunu da, Türkiye'ye göstermiş oldular.