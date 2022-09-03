MHP Lideri Bahçeli 'Tek Kelime Akımı'na 'Huzur' paylaşımıyla katıldı

Yaptığı her açıklamasıyla Türk milletine güven veren, ömrünü vatanına, milletine adayan, halkın huzur içinde yaşaması için gecesini gündüzüne katan MHP Lideri Devlet Bahçeli, tek kelimeyle kendisini tanımladı...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, tek kelime akımına, ''Huzur'' paylaşımıyla katıldı.

Küresel manada bir akım haline dönüşen sosyal medya etkinliği, "One Word Challange" adıyla biliniyor.