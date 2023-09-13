MHP Keşan'da yeni yönetim görev bölümü yaptı

Edirne Keşan'da 3 Eylül’de yapılan kongrede göreve gelen ve daha sorma mazbatalarını alan MHP Keşan İlçe Yönetim Kurulu görev bölümü yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -MHP Keşan İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Adnan İnan başkanlığındaki yeni yönetimde görev bölümü şöyle oluştu;

Genel Sekreter: Nagihan Çelenk

KAÇEP Başkanı: Muradiye Durak

Başkan Yardımcısı: Abdullah Usta

Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Aycihan Çirozlar

Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hüseyin Arda

Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Erdal Çoşkun

Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Fatih Ekmekçi

Mahallelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Tolunay Ceviz

Mahallelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: İsmail Dumoğlu

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ahmet Özkaya

Muhasip Üye: Onur Durmaz

Yönetim kurulu üyeleri

Mürsel Kara

Yüksel Öztüre

Özden Öztekin

Şerif Asilsoy

Mutlu Evci

Cemali Bakır

Berkay Uslu