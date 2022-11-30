Son Dakika

İstanbul’da BTP’ye katılımlar sürüyor

SİYASET 30.11.2022, 18:00
İstanbul’da BTP’ye katılımlar sürüyor

Bağımsız Türkiye Partisi’ne (BTP) katılımlar devam ediyor. İstanbul’da BTP’ye katılanlara rozetleri takıldı.İSTANBUL (İGFA)- BTP İstanbul İnsan Kaynakları ve Koordinasyon Başkanlığının düzenlediği programa BTP İstanbul İnsan Kaynakları Başkanı Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi, BTP Genel Başkan Yardımcısı Ender Karabulut ve BTP Sözcüsü Emre Polat da katıldı.

Programda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ender Karabulut, BTP'nin bugüne kadar yapılan yanlış siyasetin önünde duran tek siyasi irade olduğunu öne sürdü.

“BTP VE HÜSEYİN BAŞ İSMİNİ ÇOK DUYACAKSINIZ”

BTP Sözcüsü Emre Polat ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ekonomik kriz diyorlar ama yollar araba dolu’ şeklindeki sözlerine cevap verdi.

Polat, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'AVM'leri görmüyor musunuz, restoranlarını görmüyor musunuz dolup taşıyor, yolları görmüyor musunuz lüks arabalarda geçilmiyor' diyor. Genel Başkanımız Hüseyin Baş'ın buna güzel bir cevabı olmuştu, 'Yüzde 10'nun refahını yüzde 90'a pazarlıyorlar' demişti. Bağımsız Türkiye Partisi ismini çok duyacaksınız, Hüseyin Baş ismini çok duyacaksınız. Ben burada siyasetçi kimliğimden sıyrılıp tarihçi kimliğimle söylüyorum; Bu günü bir yere not edin, biz sizlerle beraber bu ülkeyi yöneteceğiz. Bizim gibi genç bir kadro yok ve biz bu ülkeyi sizlerle birlikte yönetmek istiyoruz. Genel başkanımız , 'ben gençlerin lideri olmak istemiyorum, gençlerle bu ülkeyi yönetmek istiyorum' diyor. İstesek de istemesek de dönem ve dönemin getirdikleri bizleri o noktaya taşıyacak” dedi.

Yemekli toplantıda BTP’ye katılan vatandaşlara rozetleri takılırken, BTP saflarına geçen vatandaşlar da neden BTP’yi tercih ettiklerini ifade eden kısa birer konuşma yaptı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4