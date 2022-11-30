İstanbul’da BTP’ye katılımlar sürüyor

Bağımsız Türkiye Partisi’ne (BTP) katılımlar devam ediyor. İstanbul’da BTP’ye katılanlara rozetleri takıldı.İSTANBUL (İGFA)- BTP İstanbul İnsan Kaynakları ve Koordinasyon Başkanlığının düzenlediği programa BTP İstanbul İnsan Kaynakları Başkanı Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi, BTP Genel Başkan Yardımcısı Ender Karabulut ve BTP Sözcüsü Emre Polat da katıldı.

Programda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ender Karabulut, BTP'nin bugüne kadar yapılan yanlış siyasetin önünde duran tek siyasi irade olduğunu öne sürdü.

“BTP VE HÜSEYİN BAŞ İSMİNİ ÇOK DUYACAKSINIZ”

BTP Sözcüsü Emre Polat ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ekonomik kriz diyorlar ama yollar araba dolu’ şeklindeki sözlerine cevap verdi.

Polat, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'AVM'leri görmüyor musunuz, restoranlarını görmüyor musunuz dolup taşıyor, yolları görmüyor musunuz lüks arabalarda geçilmiyor' diyor. Genel Başkanımız Hüseyin Baş'ın buna güzel bir cevabı olmuştu, 'Yüzde 10'nun refahını yüzde 90'a pazarlıyorlar' demişti. Bağımsız Türkiye Partisi ismini çok duyacaksınız, Hüseyin Baş ismini çok duyacaksınız. Ben burada siyasetçi kimliğimden sıyrılıp tarihçi kimliğimle söylüyorum; Bu günü bir yere not edin, biz sizlerle beraber bu ülkeyi yöneteceğiz. Bizim gibi genç bir kadro yok ve biz bu ülkeyi sizlerle birlikte yönetmek istiyoruz. Genel başkanımız , 'ben gençlerin lideri olmak istemiyorum, gençlerle bu ülkeyi yönetmek istiyorum' diyor. İstesek de istemesek de dönem ve dönemin getirdikleri bizleri o noktaya taşıyacak” dedi.

Yemekli toplantıda BTP’ye katılan vatandaşlara rozetleri takılırken, BTP saflarına geçen vatandaşlar da neden BTP’yi tercih ettiklerini ifade eden kısa birer konuşma yaptı.