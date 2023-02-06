DEVA'dan AFAD'a yardım ve dayanışma çağrısı

DEVA Partisi Genel Merkezi’nde, birçok ilimizi etkileyen depremlerin ardından Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. Partiden yapılan açıklamada, deprem bölgesine ulaştırılacak ihtiyaç listesi paylaşıldı.ANKARA (İGFA) - 7,7'lik depremin 10 ilde yıkıcı etki oluşturması ardından Ali Babacan başkanlığındaki DEVA Partisi de, Afet Koordinasyon Merkezi kurdu.

Kan bağışı, AFAD’a yardım ve dayanışma çağrısında bulunan DEVA'dan yapılan yazılı açıklamada, “Tüm partililerimizi ve vatandaşlarımızı en yakın Kızılay merkezine başvurup kan bağışı yapmaya, ilan edilen acil ihtiyaç malzemelerini en yakın AFAD yardım toplama merkezine teslim etmeye, afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın sağlık durumu ve ev durumu iyi olanların afetzede vatandaşlarımıza ev ve işyerlerini açarak dayanışmaya çağırıyoruz” denildi.

NELERE İHTİYAÇ VAR?

Bu arada deprem bölgesine ulaştırılacak ihtiyaç listesinde; battaniye, mont, kaban, el feneri, taşınabilir şarj cihazı, ısıtıcı, hazır gıda, su, bebek maması, bebek bezi, kadın pedi, ıslak mendil, hırka, kazak, bot, atkı, bere, eldiven yer alıyor.