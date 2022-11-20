Son Dakika

Demokrat Parti'nin 10 yıllık tutanakları erişime açıldı

SİYASET 20.11.2022, 10:46
Demokrat Parti'nin 10 yıllık tutanakları erişime açıldı

TBMM Başkanlığı, Demokrat Parti (DP) Meclis Grubu toplantı tutanaklarını elektronik ortamda araştırmacıların erişimine açtı.ANKARA (İGFA) - TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığının, nadir kitaplar koleksiyonunda mikrofilm olarak yer alan 260 ciltlik "DP Meclis Grubu Müzakere Zabıtları" dijital ortama taşındı.

Daktilo ile kaydedilen tutanakların özetleri ve ruznameleri ayrıca çalışma yapılarak kelime taraması ile araştırma yapılabilir hale getirildi.

DP'nin, iktidara geldiği 1950'den başlayarak 1960 askeri darbesine kadar yaptığı Meclis Grubu toplantılarını içeren tutanaklar, Cumhuriyet tarihi boyunca bir partinin eldeki tek Meclis Grubu toplantı tutanakları olması dolayısıyla özel önem taşıyor.

Tutanaklar, dönemin siyasi yapısını ve demokrasi süreçlerini inceleyenler için özgün arşiv belgesi niteliğinde. DP milletvekillerinin şikayet konuları, parti içi farklı tutumları ve görüş ayrılıklarının incelenebildiği tutanaklarda, çok partili demokrasi tarihi açısından muhalefet-iktidar ilişkilerinin seyri de gözlemlenebiliyor.

Tartışılan konularda daha çok siyasi ve ekonomik konular ön plana çıksa da dönemin siyasi yapısı, cumhurbaşkanı ve başbakanın parti üzerindeki etkileri ile ikili ilişkilerin nasıl olduğuna dair konular da tutanaklardan araştırılabiliyor.

Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de Güney Kore'yi işgal etmesi nedeniyle başlayan Kore Savaşı konusunda DP Genel Başkanı ve Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar ve DP milletvekillerinin ilk değerlendirmelerinin yer aldığı grup toplantı zabıtları da erişime açıldı.

TBMM'nin 30 Haziran 1950'de Kore'ye asker gönderilmesi kararını almasının ardından yapılan ilk grup toplantısında, dönemin Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün, Kore Savaşı hakkında parti grubunu bilgilendirmesini yansıtan tutanaklar da erişime sunulan belgeler arasında.

Menderes'in, DP'nin iktidara gelmesinin ardından 28 Mayıs 1950'de gerçekleştirilen ilk TBMM grup toplantısında hükümet programını okuduğu ve 27 Mayıs 1960 darbesi öncesinde parti grubuna son kez hitap ettiği toplantının tutanakları da paylaşıldı.

Cumhuriyet döneminin en önemli süreçlerinden birine ışık tutan bu zabıtların, araştırmacıların erişimine sunulmasının, bu döneme ilişkin araştırmaların yapılmasına kaynak teşkil edeceği belirtildi

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Pendikspor 13 24
3. Bodrumspor 13 24
4. Keçiörengücü 13 24
5. Boluspor 12 22
6. Samsunspor 13 23
7. Manisa FK 13 20
8. Rizespor 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Adanaspor 14 17
12. Sakaryaspor 13 16
13. Altay 13 15
14. Erzurumspor 13 14
15. Tuzlaspor 13 12
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4