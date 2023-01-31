CHP'li Akın: Süt üreticisi zarar ettiriliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Ulusal Süt Konseyi’nin “Çiğ Süt Tavsiye Fiyatını” gündemine almadan toplanmasına tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir başta olmak üzere birçok ilde zarar eden süt üreticisinin mağduriyetini gidermek için süt birlikleri ve üretici örgütlerinin, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle soğutulmuş çiğ süt fiyatını 12 lira olarak belirlediğini anımsattı.

CHP’li Akın; 12 liranın içinde 50 kuruş destekleme prim desteği bulunduğunu, soğutma bedeli ve diğer maliyetlerin de bunun içinde yer aldığını belirtti.

CHP’li Akın; soğutma bedeli ve primle birlikte soğutulmuş çiğ süt fiyatının 12 lira olarak belirlenirken, Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen 8 lira 50 kuruş tutarındaki fiyatın süt konseyinin tavsiye fiyatının piyasada hiçbir karşılığı kalmadığına dikkat çekti.

‘SÜT ÜRETİCİSİ İKTİDAR ELİYLE ZARAR ETTİRİLİYOR’

Son 15 aylık süreçte süt fiyatlarının üreticiyi zarar ettiren seviyede kaldığına dikkat çeken Akın, buna karşılık yem başta olmak üzere diğer maliyetlerin sürekli arttığına işaret etti.

CHP’li Akın, “Bugün gelinen noktada süt fiyatı arz-talep dengesi 12 lira civarında. Marketler özellikle ‘üç harfli’ olarak bilinenler süt fiyatını Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı fiyatı referans alıyorlar. Konsey fiyatı ise hala 8 lira 50 kuruş, aynı konsey çiğ süt maliyetini 8 lira 70 kuruşu olarak açıklıyor. Göz göre göre üretici zarar ediyor! Tüketici ise sütü pahalıya alıyor” değerlendirmesinde bulundu.