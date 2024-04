Başkan Kınay: Önceliğimiz sosyal belediyecilik

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar’daki 58 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

İZMİR (İGFA) - Başkan yardımcıları Burcu Ugantaş ve Elvin Sönmez Güler ile birlikte Karabağlar Belediye Meclisi Mahalle Komisyonu üyeleri Fırat Eroğlu, Osman Sarı, Ayhan Uzunay, Selami İyier, İnan Karakoyun ve Muhtarlık İşleri Müdürü Cemalettin Can’ın katıldığı ilk toplantıda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Belediye Başkanı Kınay, açılış konuşması gerçekleştirdi. Başkan Kınay açılış konuşmasında şunları kaydetti:

“Karabağlarda aslında sizlerle beraber bir seçim sürecinde yol arkadaşlıkları yaptık, sorunlarımızı ve çözümlerimizi konuştuk, mahallelerimize ve vatandaşlarımıza hizmet etmeyle ilgili inançlarımızı paylaştık. Şimdi her birimiz seçim sonrasında bizlere verilen oylarla beraber daha uzun bir yolculuğun başındayız.

Bu sürecin içerisinde biliyorum ki Karabağlar için de tüm vatandaşlarımız için de güzel çalışmaları birlikte tam bir koordinasyon içerisinde ilerleteceğimizi düşünüyorum. Göreve yeni başlayan muhtarlarımıza hayırlı olsun diyorum. Bizler Karabağlar’ı birlikte yönetmek, her eve girmek her bir insanımıza dokunmak ve bu süreçlerin içerisinde sorunları ortaya koyarken çözümleri de beraber üretmek adına bir belediyecilik anlayışı sürdüreceğimizi söylemiştik.

Ben de konuşmalarımda her ay muhtarlar toplantısı yapacağımızı, bu toplantılarda kurumsal olarak tüm çalışmalarımızı ortaya koyacağımızı ve takip eden aylarda da şeffaf, katılımcı, denetlenen ve denetleyen bir çalışma anlayışıyla beraber Karabağlar’ın her bir evine dokunacağımız bir sosyal belediyeciliği, her bir mahallemize dokunduğumuz, hiçbir mahallemizin kendini öteki ve dışarıda hissetmediği, burada sorunları ve değerlendirmeleri birlikte tartıştığımız bir çalışma anlayışını birlikte gerçekleştireceğiz.

Bu noktada da özellikle muhtarlarımızın vatandaşımızın evden çıktından sonra devletin ilk yüzü olarak gördüğü siz muhtarlarımızın çok önemli bir sorumluluğu var. Bu sorumluluk içerisinde bizler de belediye olarak muhtarlarımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz. her ay muhtarlarla toplantı yapacağımızı konuşmuştuk. Belediyecilik hizmetlerini doğru bir şekilde gerçekleştirdiğimiz ve 58 mahallemizi, kimseyi kendini öteki hissettirmeden çalışacağız”

BİZLER 100 YILLIK MÜCADELENİN BİR PARÇASIYIZ Toplantıda gelecek hafta kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında konuşan Kınay, “Türkiye Cumhuriyeti’ni laik, aydınlık geleceğine ilişkin çocuklarımızla, gençlerimizle ve kadınlarımızla bu ülkenin hak ettiği geleceğe ulaşmak için 100 yıl önce verilen mücadeleyi hiç unutmamak gerekiyor. Bizler bu 100 yıllık mücadele öyküsünün bir parçası olarak bugün bu koltuklarda oturup bu konuşmaları yapabiliyoruz. Bununla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk mücadele arkadaşlarına saygı ve minnetimizi sunuyoruz” dedi.

ÇALIŞMALARIMIZI 5 YIL OMUZ OMUZA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ Konuşmasının ardından muhtarlara sözü veren Kınay, mahallelerle ilgili yaşanan sorunları, değerlendirmeleri ve önerileri dinledi. Karabağlar Belediye Meclisi Nisan Ayı oturumunda söz verdikleri gibi bir mahalle komisyonu kurduklarını belirten Kınay, bu komisyon ile birlikte ortaklaşa çalışmalar yürütülerek yaşanan sorunları çözmek için çalışacaklarını belirtti.

Başkan Kınay, “Mahalle toplantılarımızı her ay düzenli olarak gerçekleştireceğiz. Bu toplantılarımızda daha önce paylaştığımız gibi sorunlarımız, önerilerimiz, değerlendirmelerimiz ve kendi içimizde de yapacağımız paylaşımlarla beraber aslında her bir mahallemizin farklı sorunları ve çözümleri olan, kent yaşamına ilişkin eşit haklara sahip olan, belediye hizmetleri kapsamında eşit hizmet görecek olan çalışmalara katkı verecek olan, adil ve kentin adaletini her bir noktaya sağlayacak çalışmaların içerisinde sizlerin vasıtasıyla biz buradaki tüm çalışmalarımızı her bir komşumuza, her bir dostumuza aktaracağımız, onların sözlerini de belediyeye aktaracağımız bir ilişki içerisinde 5 yılı omuz omuza gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanarak her ayın ilk perşembesinde saat 15.00’da muhtarlarla toplantı gerçekleştirileceğini ifade etti.

TÜM SÜREÇLER ÇOK DAHA FARKLI İŞLEYECEK Muhtarların mahallelerinde yaşadıkları sorunları aktarmalarının ardından Başkan Kınay, şunları söyledi:

“Altyapı ile ilgili sorunlarımızda İZSU Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki çalışmalarla ilgili tüm süreçler çok daha farklı işleyecek. Biz tüm ilçe belediyeleriyle beraber koordinasyon halinde çalışacağız.

Muhtarlarımızın birebir kendi iletişim kanalını kurmak üzerinden bir çaba harcamasına gerek kalmadan kurumsal bir iletişim içerisinde biz bu sürece katkı vereceğiz. Bizler birimlerimizle ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. Çok hızlı bir şekilde günlük hayatımızda aksayan noktalarla ilgili arkadaşlarımız daha hızlı bir aksiyon alacaklar. Taziye evleri, dini tesisler, Pazar yerleri, kültür merkezleri gibi aslında bizim de projelerimizde paylaştığımız, belediyemizin yatırım programında olan halihazırda devam edecek çalışmalarla ilgili bilgilendirmeleri sizlerle paylaşacağız.”

ÖNCELİĞİMİZ SOSYAL BELEDİYECİLİK OLACAK Tüm kuruluşlarla koordinasyon halinde çalışacaklarını belirten Başkan Kınay, “Burada tüm koordinasyonu, bu talep ve istekleri hep birlikte değerlendireceğiz. Diğer çalışmalarda muhtarlarımız, mahalle meclislerimiz ve komisyonlarımızla aktif bir şekilde çalışacağız. Dolayısıyla bu komisyonlarımızdan gelecek önerilerle birlikte belediye bünyesinde de hep birlikte tüm çalışmaların sokağa yansımasıyla ilgili süreçlerimizi yürüteceğiz. Tüm bu çalışmalarda önceliğimiz sosyal belediyecilik olacak” dedi.

23 NİSAN’DA ÇOCUKLARI MECLİSTE AĞIRLAYACAK Konuşmasının ardından Başkan Kınay, önümüzdeki hafta kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında her mahalleden bir erkek ve bir kız çocuk olmak üzere çocukları belediye meclisinde ağırlayacaklarını ifade ederek, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda mahalle ziyaretlerimizde sohbet ettiğimizde özellikle çocuklarla ilgili değerlendirmelerimizle bu bayramda belediyemizde her bir mahalleden çocuklarımızı ağırlamak istiyoruz. Bizim geleceğimiz olan çocuklarımızın bu meclise gelmelerini, bizlerin onlara belediyemizi, meclisimizi, başkanlığımızı emanet etmemizi istiyoruz” dedi.