AK Parti Nevşehir'de Mehmet Savran'la devam

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adaylığı kendisine tebliğ edilen Dr. Mehmet Savran’ı tebrik etti.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti Nevşehir Milletvekili Çalışkan, Dr. Mehmet Savran’ın adaylığına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Nevşehir’imize hizmette durmak yok yola devam. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Nevşehir Belediye Başkan Adaylığı tebliğ edilen, göreve geldiği andan itibaren Nevşehir’imize hizmet etmek için ‘Nevşehir için canla başla’ diyerek tüm hemşehrilerimizi kucaklayan dava arkadaşımız ve belediye başkanımız Dr. Mehmet Savran’ı tebrik ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi hep birlikte şehrimizin daha ileri bir noktaya taşınması için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.