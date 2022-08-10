AK Parti kadroları 'yüz yüze Bursa'yı dinliyor

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Milletvekillerinin de katılımları ile gerçekleştirdiği ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa’ Programı kapsamında ilçe ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Milletvekilleri ve üç kademeden il, ilçe teşkilat mensuplarının katılımları ile ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa’ ziyaretlerine Mustafakemalpaşa İlçesi’nde devam etti.

Organizasyon katılan AK Parti Bursa Milletvekilleri tarafından Mustafakemalpaşa’nın mahallelerinin ziyaret edildiği programda esnaf ve vatandaşlarla sohbetler eşliğinde ilçe halkının talep ve önerileri dinlendi, tek tek notlar alındı.

Gürsu'dan başlayarak, Mudanya ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde devam eden ziyaretler hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa’ buluşmaları dahilinde ziyaret edilen ilçelerde Milletvekilleri ve teşkilat mensuplarının halkın büyük teveccühü ile karşılaştıklarını söyledi.

Başkan Gürkan, programla birlikte Bursa genelindeki 17 ilçenin tüm mahallelerinde çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamacasına ziyaretler gerçekleştirip, her dönemde olduğu gibi yönetim ve hizmet anlayışlarını Bursalı Hemşehrilerinin görüşlerine göre şekillendireceklerini belirtti.

Davut Gürkan, kuruluşundan bu yana her alanda güçlü Türkiye hedeflerine hizmet yolunda en önemli desteğini milletin güven ve sevgisinden alan AK Parti’nin neferleri olarak, millet iradesinin merkeze alan siyaset ve yönetim anlayışlarının güzel bir örneğini daha hep birlikte sergilediklerini söyledi.

Gürkan, ziyaret edilen tüm mahalle ve ilçelerde halkın güçlü Bursa’yı ve Türkiye’yi güçlü yarınlarına taşıyacak kadroların AK Kadrolar olduğuna dair görüşlerine bir kez daha şahit olmanın moral ve motivasyonu ile adımlarını güçlendirdiklerine vurgu yaparak, “Türkiye’nin farklı potansiyelleri ile lokomotifi konumundaki Bursamız için vereceğimizi hizmetleri hemşehrilerimizle istişare ediyoruz. Bursa Halkı’ndan aldığımız motivasyon ve geri dönüşlerle çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek İnşallah hep birlikte Bursamıza yakışır hizmetleri sürdüreceğiz” dedi.