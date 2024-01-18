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AK Parti illerdeki adayları açıkladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

SİYASET 18.01.2024, 14:12
AK Parti illerdeki adayları açıkladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

AK Parti, İstanbul'dan sonra aday tanıtım toplantısının ikincisini Ankara'da gerçekleştirildi. 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin aday Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan açıklama öncesi önemli mesajlar vererek, seçimin sandıktan önce sahada kazanılacağını hatırlattı. Erdoğan, CHP'ye de tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir için Turgut Altınok'u, İzmir'e ise Hamza Dağ aday gösterildi.ANKARA (İGFA) - AK Parti'de daha önce Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberleri sonrasında ikinci aday tanıtım toplantısı bugüne ertelenmişti.

7 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen ilk programda 26 ilin belediye başkan adaylarını tanıtan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci aday tanıtım toplantısında aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 17 büyükşehir ve 31 ilin adayını açıklıyor.

"HALKA HİZMET İÇİN VARIZ"

AK Parti'nin kuruluş aşamasında Erdemliler Hareketi olarak başladıklarını belirten Erdoğan, 31 Mart'ta bir kez daha milletimize hizmet etmeye talip olduklarını söyledi. Erdoğan, 31 Mart'ta bir kez daha şehirlerimize eser vermeye, milletimize hizmet etmeye talibiz" dedi.

ERDOĞAN'DAN CHP'YE TEPKİ

CHP'nin artık bölücü örgütün güdümündeki partinin kontrolünde olduğunu öne süren Erdoğan, "CHP, DEM Parti tarafından esir alınmıştır. Teröre 'terör', teröriste 'terörist' diyemiyorlar. Özgür Efendi, iradesini terör örgütü temsilcilerine teslim etti. Türkye'Türkiye'nin tehditlerle hizaya getirilemeyeceğini öğrenecekler. 31 Mart'ta tüm illerimizi belediyecilikle tanıştırmakla kalmayacağız Özgür Efendiyi de özgürleştireceğiz. Hedefimiz, muhalefetin elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. Aşk ve şevkle çalışacağız. Kapı kapı dolaşıp, sıkmadık el bırakmayacağız, çok çalışacağız" diye konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA AYRIM ASLA OLMAYACAK"

"Seçimin sandıktan önce sahada kazanılır" diyen Erdoğan, "Sahada kazanmanın yolu ise seçimi gönüllerde kazanmaktır. Oy yoksa hizmet de yok diyen edepsizlerden asla olmadık. Biz her zaman milletimizin bizden beklediklerini dikkate aldık. CHP zihniyetinin yaptığı gibi, seçmenin oyunu çantada keklik görmeyeceksiniz. Bize oy versin ya da vermesin her vatandaşa ulaşarak zihnini ve kalbini yeniden kazanmak mecburiyetindeyiz. 73 gün boyunca durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Partimizin adayları için nasıl gayret gösteriyorsak, MHP'yi destekleyeceğimiz Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kırklareli, Osmaniye'de de aynı azim, şevkle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak" dedi.

Erdoğan konuşmasında il başkan adaylarını alfabetik sıraya göre, il teşkilatları ve milletvekilleri ile birlikte sahneye davet etti. Erdoğan, aday tanıtımlarında Ankara ve İzmir'e ayrı pencere açtı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Turgut Altınok'u açıklayan Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi için de Hamza Dağ'ı Cumhur İttifakı'nın adayı olarak gösterdi.

ADANA: Fatih Mehmet Kocaispir ADIYAMAN: Ziya Polat AFYONKARAHİSAR: Hüseyin Ceylan Uluçay AĞRI: Mehmet Salih Aydın AKSARAY: Evren Dinçer AMASYA: Mehmet Uyanık ANKARA: Turgut Altınok

ANTALYA: Hakan Tütüncü ARDAHAN: Yunus Baydar BATMAN: Adil Sebati Ceylan BAYBURT: Mete Memiş BİLECİK : Mustafa Yaman BOLU: Muhammed Emin Demirkol BURDUR: Mehmet Şimşek ÇORUM: Halil İbrahim Aşgın DİYARBAKIR: Mehmet Halis Bilden

GAZİANTEP: Fatma Şahin GÜMÜŞHANE: Ercan Çimen HAKKARİ: İsmet Ölmez HATAY: Mehmet Öntürk IĞDIR: Ülkü Öcal

İZMİR: Hamza Dağ KAHRAMANMARAŞ: Fırat Görgel KARABÜK: Özkan Çetinkaya KARAMAN: Mevlüt Akgün KAYSERİ: Memduh Büyükkılıç KIRIKKALE: Mehmet Saygılı KIRŞEHİR: Osman Arslan KİLİS: Reşit Polat KONYA: Uğur İbrahim Altay KÜTAHYA: Kamil Saraçoğlu MALATYA:  Sami Er MARDİN: Abdullah Erin MUŞ: Feyat Asya NEVŞEHİR: Mehmet Savran NİĞDE: Emrah Özdemir SİİRT: Ekrem Olğaç SİVAS: Hilmi Bilgin ŞANLIURFA: Zeynel Abidin Beyazgül ŞIRNAK: Mehmet Yarka TEKİRDAĞ: Cüneyt Yüksel TRABZON: Ahmet Metin Genç TUNCELİ: Erkan Eroğlu UŞAK: Mehmet Çakın VAN: Abdulahat Arvas YOZGAT: Celal Köse ZONGULDAK: Ömer Salim Alan

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