İnsülin direnci tedavisinde beslenmenin yeri

İnsülin direncinin tedavi edilmediği takdirde başta diyabet olmak üzere birçok sağlık sorununu beraberinde getirebildiğini aktaran Uzm. Dyt. Seher Dallı Şen, yaşam tarzı değişiklikleri ile beslenme ve egzersizin geldiğini söyledi.BURSA (İGFA) - NEV FSM Beslenme ve Diyet Bölümünden, insülin direnci tedavisinde beslenme ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Uzm. Dyt. Seher Dallı Şen, İnsülin direnci tedavisinde yaşam tarzı değişiklikleri ile büyük ölçüde iyileşme görüldüğünü belirterek, bunların başında da beslenme ve egzersizin geldiğini kaydetti.

Beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Uzm. Dyt. Seher Dallı Şen, “Basit şekerden ve basit şeker içeren besinlerden uzak durulmalı (pasta, börek gibi hamur işlerinden tutun, makarnaya kadar), beyaz un yerine siyez, karakılçık, karabuğday, nohut unu gibi baklagil unları ve onlardan yapılan ürünler tercih edilmelidir. Paketli ürünler ve fast food gibi besinlerden uzak durulmalı. Meyvelerin suyu yerine kendisini tüketmeye özen gösterilmeli çünkü meyveler aynı zamanda lif içerirler ve bu sayede kan şekerini daha yavaş yükseltir. Meyve tüketirken porsiyon ölçülerine de dikkat edilmeli. Meyve tüketiminde günden en fazla 1 porsiyona özen gösterilmeli. Üzüm incir gibi şekerli meyveler tüketilmemeli. Meyveleri tek başına tüketmemeye özen gösterilmeli, yanına badem/fındık/ceviz gibi protein kaynağı olan besinler eklemek, kan şekerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Lif tüketimi artırılmalı. Lif deyinde ilk akla sebze gelir. Çoğu sebzeler serbest. Renk renk sebze tüketmek önemli. Ama patates, mısır gibi nişasta içeren sebzeler kısıtlanmalı. Kurubaklagiller porsiyon kontrolü yapılarak tüketilebilir lif olarak. Kontrollü bir şekilde öğün aralarını uzatmak tedavide önemli. Uzman kontrolünde aralıklı açlık diyetlerinin olumlu sonuçları görülmekte” dedi.

STRES YÖNETİMİ ÖNEMLİ

“Gün içinde en az 2 -2.5 litre su içmeye özen gösterin” diyen Şen, “Günlük kaliteli protein kaynağı (et, yumurta, yoğurt vb.) besinlere yer verilmeli. Bu beslenme düzeni ile birlikte düzenli egzersizi de hayatınızın bir parçası haline getirin. Düzenli uyku uyumaya dikkat edilmeli. Ve stres yönetimi, bu konuya da mutlaka dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.