Serdar Ortaç ve Mehmet Çevik'ten çok konuşulacak klip!

Serdar Ortaç, veliahtı olarak gördüğü Mehmet Çevik’e verdiği ‘Bilsem ki’ şarkısına sıradışı bir klip çekti. Serdar Ortaç, kaybettiği kardeşinin 40’ı çıkmadan çektiği klipte Mehmet Çevik’le birlikte tabut taşıdı.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, yeni single çalışması için Serdar Ortaç’la önemli bir işbirliğine imza attı.

Sesini ve yorumculuğunu çok beğendiği Mehmet Çevik'e en sevilen şarkılarından biri olan ‘Bilsem Ki’yi emanet eden Serdar Ortaç, eserin klibinde de genç meslektaşıyla birlikte kamera karşısına geçti.

2 Haziran’dan itibaren tüm dijital platformlarda yerini alan şarkının klip yönetmenliğini Selim Akar’ın üstlendi.

MİLYONLUK PRODÜKSİYON

Beykoz Kundura Fabrikasında çekimleri gerçekleştirilen video klipte 6 kişilik cast ekibinin yanı sıra 40 kişilik teknik ekip görev aldı.

“Bilsem Ki” nin görüntü yönetmenliğini Varol Şahin yaparken styling çalışması ise Erdal Güvenç tarafından yapıldı. Karakaya Global Garaj’a ait 10 adet milyonluk klasik arabaların ve özel eğitimli bir atın kullanıldığı klipte ikiliye model Cassi eşlik etti.

Senaryo gereği klipte Mehmet Çevik ile tabut taşıyan Serdar Ortaç, yaşadığı üzüntüden dolayı çekimleri tamamlayamadı.

Yönetmen Selim Akar, tabutlu sahnelerin bir çoğunu iptal etmek zorunda kaldı. Üzüntüsünü belli etmemeye çalışan Ortaç’ı zorlayan bu sahneler tamamlanamadan klip bitirildi.

2 sene önce anlaştığı, 6 kere iptal ettiği klip çekimlerini iptal etmemesi çok tartışılan Ortaç’ın klip çekimlerinde üzüntüsünden dolayı yalnızca 2 saat kaldığı ortaya çıktı.