'Lion King' ilk kez orkestra eşliğinde izlenecek

Film müziği dünyasının en iyisi olarak kabul edilen Oscar ve Grammy Ödüllü eşsiz besteci Hans Zimmer’ın eserleri Türkiye’de ilk defa senfonik orkestra eşliğinde Jon Favreu’nun yönettiği klasik animasyonun canlı aksiyon versiyonu olarak sahneye taşınacak.İSTANBUL (İGFA) - Tüm zamanların en sevilen filmlerinden The Lion King (Aslan Kral), Piu Entertainment organizasyonuyla, 30. Yılını İstanbul Film Orkestrası eşliğinde, 8 Haziran’da Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde canlı aksiyon filminin orkestra eşliğindeki gösterimi ile kutlayacak.

ABD’de yaşayan Grammy adayı besteci ve orkestra şefi Esin Aydıngöz tarafından yönetilecek olan 85 kişilik İstanbul Film Orkestrası ve 16 kişilik koro, besteci Hans Zimmer’in müziklerini canlı olarak seslendirecek.

Jon Favreau'nun yönettiği film, orijinal 1994 versiyonu gibi, Oscar ve GRAMMY ödüllü süperstar Elton John ile Oscar ve GRAMMY ödüllü söz yazarı Tim Rice'ın unutulmaz müziğini içeriyor. Ödüllü ikilinin yazdığı heyecan verici yeni jenerik şarkısı “Never Too Late” Elton John tarafından seslendiriliyor. Beyoncé, filmde yer alan yeni ve güçlü "Spirit" şarkısını yazdı ve seslendirdi.

“Lion King”, Elton John ve Tim Rice tarafından yazılan orijinal şarkıların yeni kayıtlarının yanı sıra, Oscar ve GRAMMY ödüllü besteci Hans Zimmer'ın müzik ve düzenlemeleri ile GRAMMY ödüllü Güney Afrikalı yapımcı ve besteci Lebo M'nin Afrika vokal ve koro düzenlemelerini içeriyor.